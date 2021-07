La inflación de junio en Madryn fue del 4,6 por ciento

El Centro Socialista de Puerto Madryn realizó un nuevo relevamiento de precios que marcó, en el mes de junio, un alza del 4,6 por ciento. La medición, que se realiza todos los meses en los mismos comercios y sobre los mismos productos, arrojó algunos datos llamativos en cuanto a inflación. Por ejemplo, llaman la atención el incremento de los siguientes artículos: café molido (60%), tomate redondo (51%), té (40%), salsa de tomate en tetra brick (51%), huevo de color (20%), manzana roja (22%), Papa sucia (19%) y mermelada (19%).

Los ítems relevados corresponden a productos cárnicos, vegetales y frutas, alimentos no perecederos y artículos de limpieza, tomando siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio. Según indicaron desde el Centro Socialista de Puerto Madryn, el índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento y combustibles.