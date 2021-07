La Comisión Auditora de Servicoop presentará un informe sobre la gestión anterior

Hace unos tres meses, quedó oficialmente conformada la Comisión Auditora de Servicoop, con la intención de avanzar en los procesos de control y revisión sobre diversos temas de la gestión anterior, entre los cuales se destacan la realización de contratos, elección de prestadores de servicios. Sergio Segovia, secretario de la institución destacó: “Cuando asumimos la conducción de la cooperativa y a solicitud del poder concedente, conformamos rápidamente la Comisión Auditora. Es fundamental para cualquier gestión, saber en qué situación se encuentra, para luego diseñar las políticas y estrategias de gestión. La decisión de conformar la Comisión Auditora fue impulsada por el poder concedente y respaldada por el Concejo Deliberante y la conducción de Servicoop, todos los actores presentes teníamos claro que Servicoop corría un serio riesgo y era urgente diagramar un plan de trabajo y salvataje”.

Análisis

Según indicaron desde Servicoop, Una vez en función y analizada la documentación, la Comisión advirtió la existencia de contrataciones realizadas donde no queda claro la contraprestación hacia la cooperativa y la elección de determinados servicios en los cuales no representaban la opción más beneficiosa para Servicoop. Al respecto, Segovia manifestó: “Venimos realizando un trabajo exhaustivo, se analiza cual fue la necesidad (si es que existió) de las contrataciones, cual era el costo y su comparativo al momento de la contratación y se coteja con diversas opciones de oferentes. Por otro lado y haciendo hincapié en la elección de prestadores de servicios, se replica también cuales son los alcances de estos servicios, que costo tenían en el mercado al momento de su elección y los beneficios de unos con respecto a otros”. Continuando con la palabra, el secretario expresó: “Estamos próximos a presentar un informe con los resultados finales. Hay que resaltar que la Comisión está integrada por personas profesionales e idóneas en materias financieras y administrativas”. Para finalizar, el funcionario profundizó: “Hay personas que tienen conductas extrañas o por los menos dudosas, yo estoy convencido que no administran sus economías personales, cómo lo hicieron con las de Servicoop”.