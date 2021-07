Igualdad ante Atlético Rafaela para “La Banda”

Por 1 a 1, Guillermo Brown igualó este domingo ante Atlético de Rafaela, por la 16° Fecha de la Primera Nacional en el encuentro disputado en el Estadio “Raúl Conti”.

Tobías Albarracín abrió la cuenta para los brownianos, pero igualó desde el punto del penal el experimentado delantero Claudio Bieler. “La Banda” sigue anteúltimo.

1 a 1 en el “Conti”

Guillermo Brown sigue teniendo buenas performances en lo futbolístico, pero no termina de concretar para quedarse con la victoria en condición de local: este domingo, igualó en 1 a 1 ante Atlético de Rafaela, en el partido correspondiente a la 16° Fecha de la Zona B de la Primera Nacional en el Estadio “Raúl Conti”.

A los 7 minutos del primer tiempo, con una “Banda” que comenzó el partido convencido en ser peligroso en el ataque, pudo concretar el 1 a 0, con el centro enviado por Matías Ruiz Díaz hacia el área, muy bien conectado por Tobías Albarracín que con un cabezazo, puso en ventaja al equipo local.

Teniendo el marcador a su favor, Brown no pudo hacer uso de la tenencia del balón y de las situaciones que fue creando y eso permitió que su rival creciera y llegara de contrataque: Bieler avisó con un disparo “de chilena” que se fue desviado, cerca del palo derecho del arco defendido por Franco Agüero, y luego, desde una falta cometida por Axel Juárez, llegaría el penal decretado por arbitro Sebastián Zunino. Corrían 35 minutos cuando el ex delantero de Colón, Racing de Avellaneda, Newell’s entre otros, “Taka” Bieler, lo cambió por gol y selló el 1 a 1 que seria, a posteriori, el final.

En el segundo tiempo, Brown tuvo variantes, con los ingresos de Tomás Assenato y Gonzalo Bazán, que le dieron movilidad al mediocampo, tenencia del balón y que, permitió que el 9 browniano, Oscar Belinetz, tuviera más injerencia en el área rival.

A los 20´, Bazán hizo uso de su buena pegada y sacó un remate en la puerta del área que se fue apenas desviado y luego, a los 37´, un cabezazo de Belinetz fue con lo justo contenido por el arquero ex Boca, Guillermo Sara.

Sobre el final, bien podría haber tenido la victoria el equipo visitante, con una trepada del delantero Esquivel que ante la salida del golear local Agüero, vio como su remate se fue por encima del travesaño.

De esta manera, se selló un empate entre los brownianos y los santafesinos, este último un equipo con jugadores de paso por Primera División y que se ha armado para conseguir el regreso a la máxima divisional. Para “La Banda”, quedó la sensación de tener una buena performances, crear situaciones y faltarle el toque final para concretar el gol.

Los dirigidos por Nicolás Vazzoler continúan anteúltimos en la tabla de posiciones, con 14 unidades, dos puntos menos que el ultimo, Villa Dálmine. El próximo fin de semana, por la 17° Fecha, los portuarios visitarán a All Boys en el barrio porteño de Floresta.