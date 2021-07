Habilitaron la temporada de avistaje de ballenas en el Golfo Nuevo

La temporada de avistaje de ballenas Franca Austral en el Golfo Nuevo ya está en marcha. El lanzamiento se llevó a cabo, este viernes, en el salón Mimosa del Hotel Rayentray. Expectativa en el sector por la reactivación del turismo en el actual contexto de pandemia. Se realizó un homenaje a Adalberto “Peke” Sosa, pionero de la actividad. La ceremonia contó con la presencia del gobernador Mariano Arcioni; el vice, Ricardo Sastre; el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, su parte de Pirámides, Fabián Gandón, entre otros.

Trabajo continuado

Al respecto, el Vicegobernador dijo: “Las ballenas son uno de los principales atractivos turísticos en Chubut. Vamos a vivir una temporada inédita, pero estamos seguros de que este tipo de medidas son de suma importancia para la reactivación del sector, que tanto ha sufrido las implicancias generadas por la pandemia. Hemos hecho gestiones de manera activa junto al Ejecutivo Provincial para que Chubut tenga su Temporada de Invierno y hoy celebramos la apertura de la Temporada de Ballenas”.

“Cuando fui intendente de Puerto Madryn, trabajamos de manera mancomunada con todos los representantes de la actividad y fortalecimos al sector a través del Ente Mixto. Así, convertimos al Turismo en una de las principales industrias de la ciudad y hoy Gustavo (Sastre) sigue por el mismo camino”, agregó.

Destino seguro

Por su parte, el Jefe Comunal manifestó: “Es una excelente noticia que podamos tener Temporada de Ballenas. Lo esperábamos con ansias y hoy estamos muy contentos. Nos preparamos para esto y ahora tendremos que seguir dando el ejemplo de que somos un destino seguro y que Puerto Madryn cada vez tiene más alternativas para quienes deseen visitarnos”.

En esta misma línea, indicó: “Más allá de los malos momentos que vivimos por la pandemia, hoy hay que mirar los aspectos positivos. No nos quedamos quietos y pudimos sobrepasar momentos muy duros, pero salimos adelante cuando muchos pensaban que no íbamos a poder. Concretamos la llegada de Aerolíneas Argentinas y en pocos días vamos a ver cómo las aeronaves de la línea de bandera vuelan sobre nuestros cielos”.

El Intendente enfatizó: “En el verano se cumplieron a rajatabla los protocolos y no tuvimos complicaciones desde el punto de vista sanitario. Hoy, con una campaña de vacunación contra el Covid-19 avanzada y respetando las medidas correspondientes, podremos volver a vivir una temporada turística con excelentes resultados. Esto no quiere decir que nos podemos relajar, sino que tenemos que seguir trabajando de la misma manera para no tener mayores inconvenientes”.

Estamos preparados

“Estamos preparados, equipados y capacitados para recibir a los turistas que elijan a Puerto Madryn como destino. Continuamos con las gestiones de Ricardo (Sastre) para posicionar al Turismo como una de las principales industrias de la ciudad y, todos juntos, vamos a lograrlo”, indicó Sastre.

Por último, concluyó: “Soy un convencido de que no vamos a ser los mismos que fuimos antes de la pandemia con el turismo, tanto en la ciudad como en la provincia. Vamos a ser muchos mejores y más argentinos y extranjeros van a elegir nuestros destinos para venir a visitarnos. Tenemos que estar preparados y para eso hemos trabajado. Acá somos vecinos de Chubut, de la Comarca y de Puerto Madryn, que es la ciudad que amo”.