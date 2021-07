“En vidriera”: Arte como micropoder

Por Soledad Gómez Saá

En Puerto Madryn, al comienzo de la pandemia se gestó un proyecto que tiene mucho que ver con el arte, y que a la vez se impuso como generador de nuevos espacios originales y urbanos, con una invitación a que el público responda. De hecho así fue.

Si vamos a la etimología del término, “arte” hace referencia a todo aquello que recrea el sentir a través del trabajo humano y lo expresa con una finalidad estética. Según Foucault, es “Una forma de conocimiento útil, en el que la vida humana está en juego y es capaz de producir un cambio en el modo de ser del sujeto”.

En vidriera surge del ideario de la Licenciada en Artes Visuales Julia Andreasevich y la colaboración de Eliana Laino, quienes de la mano del subsecretario de Cultura de la ciudad, Diego Lacunza, pudieron visibilizar a otros artistas de la zona, con la puesta en valor de locales comerciales que estaban en desuso y algo venidos a menos. La idea inicial fue ofrecer un paseo distinto por las calles céntricas de la ciudad, en el que se vean obras inéditas, que devuelvan a la vida espacios sin movimiento y a su vez indaguen al peatón.

Esto se logró, y en pocos meses muchos de esos espacios fueron alquilados nuevamente, lo que significó una vuelta al ruedo de establecimientos que parecían negados, aun siendo parte del recorrido y el corazón mismo de la ciudad “más linda”, según reza el slogan de la actual gestión.

Es entonces que con el impulso inicial pero ya desprovisto de los motivos que le dieron origen, el proyecto cobra otra fuerza y otro tono en meses previos a lo que serán las elecciones legislativas y en medio de la disputa por la Copa América, teñido de muchos otros hechos que hasta desdibujan al tiránico Covid.

Amén del sentido estético y la expresión de belleza, este lenguaje convoca. Y tanto es así, que últimamente se ha llenado de comentarios y retuiteos por la propuesta y la respuesta que genera esta apuesta (valga la sonoridad).

Que el arte es político ya lo sabíamos, tenga o no tenga esa intención en el momento del “aura” -el primer segundo de La Creación-. Y aquí vemos que el ciudadano responde a estas intervenciones, lo que deja claro que toda expresión estética genera una respuesta que no debe ser desoída.

Y observando el panorama electoral, hay también quienes encuentran en el arte y en la participación, una manera de probar el vacío que trae aparejado a veces el discurso ideológico. Retomando el enfoque de Foucault, se puede entender que el objeto de toda lucha es la realización de «un pensamiento crítico que tomará la forma de una ontología de nosotros mismos» (Foucault, 1996)

Se vuelve política la visión ciudadana sobre la cultura

Este circuito cultural de exposiciones ofrece una nueva manera de publicidad, ya que tiene un potencial efecto económico; es un espacio alternativo de exposición para un encuentro casual con el arte y crea un nuevo espacio de difusión para los artistas.

“El propietario del local se beneficia porque construye en una causa ciudadana, obtiene mayor visibilidad y disponibilidad inmediata, dada la simplicidad de la instalación.” cuenta su creadora.

Un proyecto que apareció de algún modo para mejorar la estética de la ciudad y promover el encuentro del ciudadano con espacios culturales, se ha tornado recientemente en una cuestión política, dado que hay quienes dicen que esto se usa para “tapar”, y los vecinos solicitan bajar los impuestos de los comercios, cuando en realidad el proyecto nunca tuvo ese objetivo: Es interesante analizar cómo es visto el arte por la sociedad, que en apariencia no es algo que reciba el valor que realmente tiene, como si solo se tratara de una mercancía.

El proyecto es también reflejo de la economía y puede funcionar si los locales están en alquiler, indicio que deja entrever una leve reactivación económica, agregó la licenciada Andreasevich.

A continuación se recopilan algunas de las reacciones del público a una reciente entrevista realizada sobre este tema, al subsecretario de Cultura de Puerto Madryn:

“Mejor ayudemos a los comerciantes a dejar de cerrar…”

“Ah, pero muy bien que pongan cuadros, eso va a terminar con la miseria de la ciudad”

“Sería una gran obra de arte si existiera una política de reducción de impuestos a los locales para que los comerciantes puedan vender y solventar el costo del alquiler…”

“Cuando pensé que lo había visto todo, salen con esto por Dios…”

“Qué absurda esta idea… Qué falta de respeto a los comerciantes. Si cierro el local por motivos tengo que hacerme a la idea que va a ser un muestrario de arte? ¿No es más fácil bajarle los impuestos para que los locales sean más fáciles de mantener y no te tengas que vivir fundiendo en este país?”

“¡Qué le ven de arte a la falta de empleo? ¡Quieren tapar la desgracia de los demás?”

“Ah, bueno. Cuando pensaba que estaba todo para la mierd- van y me tapan todo con arte”

“Un desastre, una falta de respeto para los comerciantes.”

Julia Andreasevich dijo a este respecto que “la idea original no contempla interferir en el sistema comercial y de hecho, no hay de momento una mayor oferta de locales en alquiler; lo que demuestra que la economía se empieza a reactivar. Y el proyecto también colabora en hacerlo visible”.

De cualquier manera, hoy En vidriera se tornó en algo político y en palabras de su creadora “es sumamente positivo que haya promovido la expresión popular”, que es bien recibida y apreciada por la artista, como parte de esta intervención social y urbana.

El poder interpelador del arte nos saca de la indiferencia. Ya sea enojándonos porque revuelve ideas que ya estaban en nuestro interior o calmándonos al transportarnos a una dimensión superior del ser. Eso es arte: Una manera diplomática de invitar a dejarse «tocar» por la novedad, la gratuidad y la belleza que también puede darle otro tono a la existencia.