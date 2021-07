En Cerro Centinela no hay paro docente, pero la escuela está inhabitable

La Escuela N°113 «Antonio Ñanculef», de Cerro Centinela, todavía no pudo comenzar las clases de manera normal debido al mal estado en el que se encuentran las instalaciones, sin gas, sin sanitarios y con una obra que quedó paralizada hace dos semanas. Marcela Iturburu, directora del establecimiento, contó al respecto: «Después del receso no pudimos retomar las clases porque nos quedamos total y absolutamente sin gas, al extremo de que se apagaron los caloramas y están las cañerías vacías». Según dijo, ese problema sería solucionado a lo largo de esta semana.

Obra paralizada

Por otro lado, Iturburu detalló que «la escuela está en refacciones, se está ampliando la cocina y se está haciendo un núcleo de baños para varones, otro para mujeres, un baño para discapacitados y dos baños para personal. Esa construcción debía estar entregada el 8 de abril, al día de hoy no hay nadie trabajando porque hay un problema entre el gobierno y la empresa que desconozco. Lo que sí me informaron de Obras Públicas es que el problema se habría solucionado y el lunes volverían a trabajar».

Desconectados

La escuela de Cerro Centinela cuenta con una matrícula de 76 niños y niñas, desde nivel inicial hasta finalizar el secundario: «Los docentes y auxiliares no han acatado los paros, le ponen onda, pero el problema en Centinela es que no tenemos conectividad, no tenemos señal de Movistar, no hay teléfono fijo y lo poco que queda de las antenas de ArSat nos permiten mandar alguna foto, algún audio y no todo el mundo cuenta con una antena cercana para poder tener conectividad», se lamentó Iturburu.