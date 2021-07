En agosto volverían los viajes de egresados a Bariloche

Desde la Secretaría de Turismo de Bariloche indicaron que, a partir de la segunda quincena de agosto, si Nación lo permite, se abrirá el tradicional segmento de los viajes de egresados, que representaba, antes de la pandemia, el 30% de turismo local.

“La propuesta es reabrir el segmento a partir del 20 de agosto, teniendo en cuenta que el plan de vacunación viene avanzando con mucha eficiencia», reveló el secretario de Turismo de esa ciudad rionegrina, Gastón Burlon. Y agregó que para esa fecha «estarán cubiertos los grupos de riesgo etarios asociados a los estudiantes, como padres, abuelos y tíos, además de los anuncios que ya se han realizado sobre la vuelta a la presencialidad en el nivel secundario en el país”.

Sin embargo, desde el área de FAEVYT que se encarga del turismo estudiantil señalaron que aún no recibieron novedades acerca de si podrán reactivar los viajes de egresados a partir de la fecha estimada por Bariloche: “Hoy por hoy estamos prohibidos por un DNU presidencial, entonces hasta que no nos levanten la restricción nosotros no podemos proyectar nada”.

Cuestión de peso

Burlon precisó que previo a la pandemia el turismo estudiantil «representaba el 30% del ingreso de turistas a la ciudad, y eso se traduce en gran cantidad de fuentes de trabajo, tanto de forma directa como indirecta».

Por su parte, el municipio, los prestadores de servicios locales y las empresas de turismo estudiantil trabajan para reforzar los cuidados de los protocolos al máximo, y según aseguró Burlon, «se están proponiendo algunos ajustes para optimizar el esquema de funcionamiento».

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Coyuntura Hotelera, que se lleva adelante sin interrupciones desde 2006, en promedio sólo los hoteles estudiantiles emplean un promedio de casi 600 personas por año, de las cuales una buena parte -cerca del 60%- es personal asalariado permanente, y alrededor del 40% es temporario.

De acuerdo a los datos oficiales, “el estrato del turismo de egresados es uno de los más estables durante temporadas altas, medias y bajas, representando el 45% del total de turistas que arriban a la ciudad en la temporada baja y primavera».

Según la misma Encuesta, los hoteles estudiantiles tienen en promedio la tasa de ocupación más alta a lo largo del año, con un 75%, seguido en segundo lugar por los alojamientos de 1 y 2 estrellas, con un 55%, y con el resto de los estratos por debajo del 50%”.