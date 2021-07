Emocionante inauguración con marcada presencia argentina

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fueron inaugurados este viernes en la mañana argentina, con el desfile de las delegaciones participantes donde la Argentina, fue la destacada.

Con canticos, gran cantidad de deportistas entre los que estaban los representantes del básquet, vóley, hockey y tenis, acompañaron a los abanderados Cecilia Carranza y Santiago Lange. La competencia ya está en marcha y esta noche a las 23 horas correrá en la prueba de Ciclismo de Ruta el chubutense Eduardo “Balito” Sepúlveda.

Una extensa pero emotiva ceremonia inaugural se realizó dándole apertura a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la mañana en nuestro país y con destacada presencia de la delegación Argentina.

Liderados por Cecilia Carranza y Santiago Lange, los elegidos abanderados, los deportistas que asistieron al desfile de delegaciones mostraron la presencia “argenta”, con canticos y el popular “pogo”: la chicas del Vóley, los subcampeones mundiales del básquetbol, el tenis con “Peque” Schwartzmann como gran figura, entre otros, dijeron presente en esta jornada que registraron en fotos y videos compartidos en las redes sociales.

En cuanto a los abanderados, es más que valorable lo realizado por Lange, que a los 59 años y por participar en su séptimo JJOO en su carrera como regatista, ha sido elegido para llevar el manto sagrado nacional. Vale destacar que fue medallista de bronce en 2004 y 2008, dorado en 2016. Por parte de su compañera, también campeona en Rio 2016, Carranza, de 34 años participará en su cuarta presentación olímpica, fue subcampeona mundial en 2014, campeona panamericana en 2011 y tres veces campeona de los Juegos ODESUR.

De hecho, Carranza brindó el momento emocionante y hasta las lágrimas, al recordar, en dialogo con prensa del COI, al atleta lanzador de jabalina, Braian Toledo, quien falleció el pasado 2020 en un accidente de tránsito: “en este momento debería estar con nosotros. Ahora nos tiene que dar un shot de energía para salir a dejar todo como sabemos ser los argentinos, bien luchadores”, dijo la deportista pensando en el joven que supo cosechar gran cariño en sus pares argentinos.

En la jornada de hoy

En cuanto a la presentación de los argentinos, para Chubut el destacado será Eduardo Sepúlveda, ciclista que desde las 23 horas, competirá en su prueba de Ciclismo de Ruta, comenzando su participación en su segundo JJOO tras estar en Rio 2016.

Asimismo, estarán en actividad Fernando Russo de Tiro, a las 20 horas, mientras que también estará nada más ni nada menos que la campeona olímpica en Rio 2016, Paula Pareto que ante la sudafricana ante Geronay Whiteboo, ya sobre la madrugada de sábado, a las 00.05 horas.

El vóley de playa se presentará tanto en rama femenina como masculina, ante Brasil: a las 22 horas será turno de los muchachos y a las 23 lo harán las damas.

“Los Gladiadores”, el seleccionado de Handball masculino, jugará desde las 23 horas ante Francia, en tanto que el tenis contará con juegos en modalidad Dobles, con Schwartzman junto a Bagnis midiéndose ante Alemania y con Horacio Zeballos con Andrés Molteni, jugando ante Gran Bretaña.

El Remo, correrá desde las 23.10 horas con Milka Kraljev y Evelyn Silvestro.

Ya en la jornada del sábado, a las 0.15 horas, será turno de la Selección argentina de Hockey “Los Leones”, campeones olímpicos también en 2016, jugando ante España.

Juegos Olímpicos – Tokio 2020

Agenda

Viernes 23

20.30 Tiro: Fernanda Russo / clasificación carabina 10m

20.30 Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / scull doble ligero

21.00 Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes y Gastón Alto / fase preliminar

22.00 Vóley de playa: Azaad/Capogrosso vs Alison/Alvaro F. (BRA)

22.00 Taekwondo masculino: Lucas Guzmán / Ronda 16 -58kg

22.40 Handball masculino: Argentina vs. Francia

23.00 Judo femenino: Paula Pareto / Eliminatorias -48kg

23.00 Vóley de playa: Gallay/Pereyra vs Agatha/Duda (BRA)

23.00 Ciclismo en ruta: Eduardo Sepúlveda

23.00 Boxeo: Mirco Cuello – preliminares peso pluma

Sábado 24

00.15 Hockey masculino: Argentina vs. España

02.20 Vóley masculino: Argentina vs. Rusia

07.00 Natación: Virginia Bardach / Eliminatorias 400 medley

19.00 Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 1 y 2

21.00 Tiro: Melisa Gil y Federico Gil / Skeet

23.00 Vóley femenino: Argentina vs. Estados Unidos

00.00 Vela: primeras regatas

00.15 Hockey femenino: Argentina vs. Nueva Zelanda