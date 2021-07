El valle retomará su actividad a modo de amistosos

Para este fin de semana, tras contar con el aval del Ministerio de Salud de la provincia, la Asociación de Hockey del Valle del Chubut, planifica retomar la práctica de la disciplina a modo de amistosos.

De esta forma, se han programado encuentros para el día domingo, protagonizados por las categorías Primera e Intermedia en Damas, como así también en Primera Masculinos. Tras esta modalidad a modo de encuentros, se espera que desde el próximo lunes 13 con la entrada en vigencia del nuevo DNU Provincial, puedan darse inicio a los diversos campeonatos.

El Hockey regresa al juego

Al contar con el aval del Ministerio de Salud de la provincia de poder concretar el regreso a la actividad de deportes de conjunto, desde la Asociación de Hockey del Valle del Chubut, se ha armado un programa de encuentros amistosos para el próximo fin de semana.

En principio, la actividad del deporte del palo y la bocha volverán a sus entrenamientos en formato amistosos, cumpliendo un estricto protocolo brindado por la Asociación, acompañado por las indicaciones dictadas por cada institución deportiva.

El mismo, indica entre otras cosas que los traslados hacia el club serán de manera individual, no en grupo; con obligatorio uso de tapabocas durante estadía en banco de suplentes, sin uso de vestuarios, únicamente abiertos los baños para aseo, en tanto que están suspendidos los habituales terceros tiempos.

Asimismo, cada jugador/ a deberá completar una Declaración Jurada en la que se tendrán en cuenta las afecciones respiratorias, cardíacas o de otra índole que genere un riesgo adicional ante un contagio. La misma, deberá estar firmada por el deportista en caso de mayoría de edad, o por sus padres o tutores en caso de ser menor de edad; por lo que de no presentarla, se impedirá su participación y el ingreso al campo de juego.

Los partidos se jugarán sin público, obviamente. Para disputar los cotejos, cada equipo tiene permitido ingresar al club 30 minutos antes del horario establecido para el partido a disputar, y deberán retirarse apenas finalizado el mismo.

No podrán reunirse ni concentrase en zona de tribunas, y recién podrán quitarse el tapabocas al ingresar al campo de juego. En la cancha, estarán los jugadores designados para cada equipo, los integrantes de la mesa de control y los árbitros que serán 2 por cada partido.

En cuanto a los partidos amistosos que se jugarán durante este fin de semana, se destacan en Puerto Madryn los juegos entre el PMRC y Germinal y SEC frente al Deportivo Madryn, en ambos casos en Intermedia y Primera División.

Bigornia, por su parte, jugará frente a Patoruzú RC, mientras que Trelew RC lo hará ante Draig Goch (únicamente en Primera).

Por parte de la rama masculina, jugarán el Trelew RC recibiendo al Puerto Madryn RC en tanto que Bigornia será anfitrión del SEC.

Estos cotejos, serán a modo preparatorios, pensando en lo que se estima que en los próximos días podrá ser el regreso a la competencia en sí. Vale destacar que en el nuevo DNU Provincial, que tendrá vigencia desde el lunes 13, permitirá la actividad competitiva de los deportes de conjunto, por lo que podría plantearse el inicio de los Torneos.