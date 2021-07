«El que usurpe tierras no podrá acceder legalmente a un terreno», aseguró Sastre

El intendente Gustavo Sastre se refirió a los últimos intentos de ocupación de tierras en Madryn y aseguró que serán inflexibles con quienes lleven adelante estos hechos. «Uno entiende absolutamente todas las situaciones, sabemos que hoy la situación laboral y económica lleva a un intento de usurpación para poder construir su vivienda por no poder pagar los alquileres. Nadie más que yo quiere ayudar a todo el mundo, pero tenemos que tener un orden, sino es imposible». El jefe comunal recordó que «hay mucha gente que está anotado hace muchísimo tiempo esperando la tierra y queremos cumplir, pero también vamos a llegar a ayudar a todos los que quieran su lote».

El intendente madrynense recordó que quienes ocupen terrenos luego no podrán acceder por la vía legal a los mismos: «Eso está estipulado, quien usurpe tierras no va a tener la posibilidad de acceder a un lote propio».