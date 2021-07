El Frente de Todos logró la lista de unidad

Este viernes por la tarde, tras un encuentro a las afueras de Trelew, el Frente de Todos cerró la lista de precandidatos a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones legislativas. Si bien se buscó que el armado cuente con representantes de toda la provincia; los nombres que finalmente irán en la boleta provocaron cierto descontento en las filas del Partido Justicialista. Sin embargo, la suerte está echada y ahora resta que la lista sea oficializada por la justicia electoral.

La lista del Frente de Todos llevará como precandidatos en la categoría senador a Carlos Linares, Florencia Papaiani, Emanuel Coliñir y Mónica Montes Roberts. En tanto que en la categoría Diputados Nacionales, la lista estará integrada por María Eugenia Alianello, Rafael De Bernardi, Natalia Ravarotto y Guillermo Casanova.

Con este armado quedarían representadas las ciudades con mayor caudal de votos y se exhibe la representación de los distintos sectores que pujan por cierta cuota de poder dentro de la estructura del Partido Justicialista, la fuerza política que lidera el Frente de Todos.

Según trascendió, la lista de precandidatos, al menos de los dos primeros de cada categoría, fue “socializada” con autoridades nacionales, buscando el visto bueno antes de cerrar los acuerdos.

Está claro que el PJ pujó muy fuerte para evitar el desgaste que supone una interna, particularmente cuando están tan deseosos de asegurarle la mayoría en el Congreso al Gobierno Nacional.

Descontento

No todo es algarabía en las filas del PJ en Chubut. Un significativo número de mujeres peronistas han expresado su descontento con el armado de las listas, particularmente con la metodología, y si bien se necesitan muchos avales para llevar una lista a las PASO, hasta última hora de este viernes se analizaba esa posibilidad.

Aun si eso no ocurre, el descontento más plausible es el de la militancia que en muchos casos no se siente representada por la dirigencia.