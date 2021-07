El fin de semana largo movilizó a un millón seiscientas mil personas

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que, durante el fin de semana largo, se movilizaron casi 1.600.000 personas por el país, con un gasto total de 4.576 millones de pesos. «El sector funcionó a un 50 por ciento de lo que sería esta fecha sin pandemia. Igualmente, estuvo en línea con las expectativas, los comercios vendieron poco, porque las familias gastaron principalmente en gastronomía y recreación», expresaron en un comunicado.

Con una estadía media de 2,6 días y un gasto diario per cápita de 2.250 pesos, el feriado del Día de la Independencia dejó ingresos directos por 3.217 millones de pesos en las economías regionales y la Ciudad de Buenos Aires. Fueron un total de 550.000 turistas que salieron de viaje, más 1.0545.000 excursionistas que decidieron trasladarse a ciudades cercanas en busca de ocio, recreación, deportes o encuentros familiares.

Así, entre turistas y excursionistas, el fin de semana dejó el siguiente saldo: 1.595.000 personas recorrieron la Argentina entre el jueves 8 de julio y el domingo 11, generando un impacto económico directo de 4.576 millones de pesos.

Los requisitos de ingresos en algunos distritos desalentaron a moverse, especialmente las que solicitaban seguro de viajero, obra social con cobertura local y certificado de Covid negativo con escasa anticipación. En algunos casos, las provincias ofrecían el testeo gratuito.

Por último, desde la CAME aseguraron que «la principal promoción que hicieron en este feriado las provincias fue informar sobre el porcentaje del personal de la salud vacunado, los protocolos, y la evolución del Covid y la inmunización de la comunidad local. El objetivo fue darle seguridad a los turistas y excursionistas».