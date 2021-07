Desvalijó una casa en Playa Unión y pagará 10 mil pesos para no ir preso

La jueza de garantías Maria Tolomei en un juicio abreviado lo condeno a un año de prisión en suspenso y pagar 10.000 pesos en carácter de reparación que la víctima del robo destinará al área de criminalística de la policía provincial. Además, deberá cumplir con reglas de conducta, presentarse todos los meses a la fiscalía de Trelew, fijar domicilio y no cometer más delitos.

Se trata de Gabriel Mauris que agosto del año pasado ingresó a robar a una vivienda de la calle José Hernández de playa unión, de donde se llevó una importante cantidad de electrodomésticos y televisores además de pipas de colección. Días después se allano su domicilio y se recuperó parte del botín.

Mauris quien fue asistido por el defensor Pablo Sánchez, se llevó de la vivienda además de una importante colección de pipas de valor afectivo para el dueño de la casa que aún no pudieron recuperar, se llevó un televisor y una importante cantidad de electrodomésticos, entre licuadoras, cafeteras ollas, sartenes, licuadoras, reproductor de televisión, una afeitadora, platos, cubiertos, batidoras, entre otros elementos. La investigación en su acusación fue presentada por el fiscal general Fernando Rivarola quien presente en la audiencia pidió dos años de prisión en suspenso por la gravedad de lo que consideró fue el hecho, sin embargo, la jueza María Tolmei tuvo en cuenta la actitud de reparación del hecho por parte de Mauris que además trabaja en un centro de atención de adictos de la zona y que no posee antecedentes penales. La reparación la deberá realizar antes del próximo mes de septiembre pagadero en dos cuotas. La víctima del hecho acepto la reparación y anticipo a través del fiscal Rivarola que ese dinero será destinado al Área de Criminalística de la Policía del Chubut que realizó las pericias en lugar que permitieron mediante la aplicación del sistema AFIS desbaratar y descubrir al autor del robo.