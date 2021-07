Comodoro superó las 100.000 vacunas aplicadas

El secretario de Salud municipal, Carlos Catalá, destacó el avance de la campaña de vacunación en Comodoro Rivadavia. En diálogo con Canal 9, resaltó que «a este ritmo de trabajo estamos colocando más de 2.000 dosis diarias, lo que significa más de 60.000 en el mes» y puso en valor que «si a ello se le suman las más de 100.000 dosis que tenemos, estimativamente podemos decir que estamos muy próximos a que todos los mayores de 18 años con y sin factores de riesgo, estén vacunados con al menos una dosis».

«Se intenta generar angustia»

Sobre la aplicación de las segundas dosis, Catalá advirtió que «es importante saber que la inmunidad no se pierde a los 3 meses; sí, sabemos que mediáticamente se está intentando generar algún tipo de angustia para la gente que aún no recibió su segunda dosis» y planteó que «de hecho, uno podría tener una situación particular de salud o no poderse vacunar por otro motivo, y no pasa nada; como ocurre con otras vacunas, lo que se hace es completar el esquema, no es que se empieza de nuevo».

Llegan más vacunas

Asimismo, el funcionario señaló que «en primer lugar, la gente debe quedarse tranquila» y agregó que «todos sabemos que están viniendo aviones con dosis de Sputnik V, las cuales también se van a empezar a fabricar en el país; y obviamente, entre esta semana y la que viene ya las tendremos; a medida que nos vayan llegando las vacunas, seguiremos completando el esquema».