Comer en Madrid

Por Javier Arias

Todo tiene un comienzo. Desgraciadamente vivimos en tiempos que todo lo que emprendamos es una vil copia de alguien que lo hizo antes.

Aunque, siendo sinceros, ser original hoy en día es mucho más difícil que, digamos, en el antiguo Egipto. Por ejemplo, ¿creeríamos ser originales si inauguramos un local al público con la siguiente leyenda en el frente “Venitead me omnes qui stomacho laboratis et restaurabo vos”? Y no, tampoco lo seríamos, esta es la frase que usó el primer establecimiento parisino que ofrecía comida al público, en otras palabras, el primer restaurant de la historia, y traducido sería más o menos: “Venid a mí hombres de estómago cansado y yo os restauraré”. Corría el año 1765, cuando un tal Andró Boulanger, de la Rué des Puolies, decidió preparar y ofrecer un caldo fortificado para restaurar el cuerpo de los trabajadores fatigados y hambrientos. Esta es, como siempre pasa, la historia romántica, pero como bien los desenmascaró Alejandro Dolina en sus libros, están los refutadores de leyendas, que con su labia aburrida andan diciendo por ahí que esto es falso y que el primer restaurante propiamente dicho de París fue de 1782 y abrió sus puertas de la mano de Antonio Beaullivier; se llamaba La Gran Taberna de Londres y estaba ubicado en la Rué de Richelieu.

Pero a mí no me van a venir a discutir, porque les tiro un volumen entero del diccionario de la Real Academia Española por la cabeza, porque en sus páginas se puede leer que la palabra “restaurante” deriva del latín restaurare, que significa restablecer, renovar, reparar. ¿Y de dónde van a sacar los autores de tan célebre diccionario esta idea sino del pobre olvidado Andró Boulanger?

Pero dejando de lado las polémicas patentes literarias, lo que sí podemos decir es que, en tiempos de la Revolución Francesa, muchos de los cocineros que trabajaban en las cocinas de familias aristocráticas, con sus patrones guillotinados y sin paladares habilitados, se encontraron sin trabajo y decidieron salir a ofrecer sus servidos al primer postor. Así se inauguraron los restaurantes Les Fréres Proyencaux en 1786, Petit Vefour en 1788 y Very en 1790. Y los revolucionarios, por más sangrientos que fueran, también se alimentaban, y agradecieron el hecho, ya que en estos lugares había un menú con precio fijo y se comía mucho mejor que en las tabernas, siempre llenas de bebedores y con comida más que poco fiable, acabadamente peligrosa.

¿No me diga que ésta no es una notable historia curiosa para lograr la atención de la audiencia dominical en una tertulia entre amigos?

Pero esta columna se está ampliando, se mejora día a día, busco horizontes y los bato, no a punto nieve sino en duelo feroz, por eso no quiero contentarme con traerles historias que asegurarán el éxito social. Voy por más, como diría un amigo con napoleónicas aspiraciones políticas.

Veamos, digamos que usted, después de ganar el Telebingo decidió viajar al extranjero (y se arriesga a no volver por las restricciones sanitarias) y anda caminando por la madre patria. No, no, no se me haga el vivo, madre patria, por más globalización que valga, es España. O sea, anda recorriendo la ciudad de Madrid y de repente siente que le cruje el estómago, y (prepárese para un giro en el relato de lo más ingenioso) quiere restaurarlo. Bien podría entrar a cualquiera de las tabernas, cantinas o restaurantes y pedirse una ronda de tapas y quedaría pipón pipón. Pero no, usted gastó, viajó y quiere disfrutar del Viejo Mundo, sentir eso que la historia impregna cada centímetro, no va a andar metiéndose en el primer Mc Donald que encuentre. ¿Le parece bien almorzar en el restaurante más antiguo del mundo aún funcionando? Epa, que este dato no se da gratis en tantos lugares. Veo que está interesado, deberá acercarse, obviamente, a la Plaza Mayor, preguntar por la calle Cuchilleros y a la altura del número 17, está Botín, un restaurante fundado en 1725, mucho antes de que la palabra restaurante se usara en el mundo.

Se encontrará con un viejo caserón que une cada uno de sus pisos y recovecos con escaleras de madera y es célebre no sólo por su antigüedad, sino también por su cochinillo asado y su cocido madrileño. ¿Quiere más data y ser un triunfador? Emest Hemingway escribió alguna vez que era el mejor restaurante del mundo.

Así que ya sabe, historias curiosas para contar en días de lluvia, información incunable sobre destinos turísticos… ¿Qué nos deparará el destino los próximos sábados? No, no me diga, prefiero ni enterarme, ¿vio?