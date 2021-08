Chubut, ante la Emergencia Hídrica y el impacto del cambio climático

El jefe del Departamento de Producción y Transporte de Servicoop, ingeniero Milton Junyent, habló sobre las tareas de rebombeo de la planta potabilizadora y la sequía que atraviesa la región, además de la bajante del río Paraná y el estado en el que se encuentra el río Chubut.

En diálogo con AzM Radio, explicó que «la preocupación es cierta, hemos mantenido reuniones con la gente del IPA, con personal de Hidroeléctrica Ameghino y, efectivamente, se trata de un año ‘seco’, no ha nevado, el 95% del aporte del caudal del río Chubut se produce en la zona cordillerana y realmente la lluvia y la nieve han sido muy pocas en este 2021, por lo que los aportes al Dique Ameghino han sido muy escasos».

Asimismo, Junyent sostuvo que «como corolario de la última reunión, podemos decir que este año seguramente no tengamos problemas porque la represa del Dique Ameghino está para regular el caudal del río; pero sí hay que ir ‘abriendo el paraguas’ para el año que viene» y agregó que «cuando se producen bajantes importantes en el río, no solamente ello afecta a la disminución del caudal, sino que se produce una variación en la composición del río, haciendo el recurso no apropiado para el consumo».

«El agua sigue saliendo del mismo lugar que hace cien años para la ciudad de Puerto Madryn», apuntó el titular del área de Producción y Transporte, sumando a ello que «en 2016 la Cooperativa hizo inversiones importantes en la toma (del río Chubut) y se bajó el nivel de captación de las bombas; es decir que las bombas que captan el agua del río Chubut, en este momento para Madryn, podríamos decir que están apoyadas propiamente en el fondo del río, es decir que, para que falte el agua, el río tendría que quedar totalmente seco, lo cual no creo que ocurra».

No obstante, Junyent advirtió: «Llama la atención en todo el mundo el cambio climático: ya dejó de ser una predicción para transformarse en una realidad. Hay que ir pensando, de aquí en adelante, cómo evolucionará este tema. Es una preocupación que todos tenemos».