Cerdá aseguró que «el Estado Nacional no puede tocar» las regalías provinciales

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, analizó las implicancias del Decreto nacional que modifica la Ley de Vacunas y que habilita la posibilidad de ejecutar las regalías hidrocarburíferas por orden de tribunales internacionales.

En tal sentido, el funcionario confirmó que «estuve dialogando con el Fiscal de Estado y aún no vemos la necesidad de un planteo, ya que el tema de regalías es netamente una atribución del Estado Provincial; y hay que ver si hay una posibilidad certera de que ello pueda suceder, ya que no afectaría solamente a la provincia de Chubut sino a otras, también».

«No se puede tocar»

A su vez, Cerdá precisó que «la letra fina del Decreto no la he leído, pero a priori diría que veo complicado que se pueda llevar adelante un respaldo con las garantías de las regalías petroleras de las provincias productoras» y explicó que «esa es una potestad netamente de la provincia; entiendo que el Estado Nacional no puede tocar algo que es de incumbencia provincial por ley».

«Es inconstitucional»

«Lo complicado es si viniera el departamento de Legales del laboratorio a tocarnos la puerta a decirnos ‘no nos están pagando, necesitamos que nos entreguen parte de las regalías’, es anticonstitucional que ello pueda ocurrir, con lo cual desconozco los términos de ese contrato y cómo fue escrito es algo que me excede», señaló el Ministro.

«No corresponde»

Otra de las figuras que se expresó al respecto fue el secretario general de Petroleros Jerárquicos, José Lludgar, quien planteó que «bajo ningún punto de vista, los gobernadores de la zona acompañarán este proceso, porque no corresponde; más allá de que hay algunas provincias que tengan embargado su patrimonio, estoy seguro de ello».

Reunión en puerta

Asimismo, Lludgar sostuvo que «realmente me preocupa todo esto y la falta de memoria de los argentinos, nos olvidamos que hace 2 años estamos saliendo de una pandemia en la que el mundo está golpeado» y, consultado sobre el posicionamiento de los gremios, señaló que «creemos que esto es algo que no corresponde, hay una reunión prevista el próximo jueves en la que estará gente de la Secretaría de Hidrocarburos y el señor Gobernador, por el avance de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, la cual creemos afecta en forma directa a la Cuenca del Golfo, sobre todo en Comodoro Rivadavia».