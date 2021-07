Biss confirmó que siguen las negociaciones en la UCR

El intendente de Rawson, Damián Biss, se ha erigido en un actor fundamental en el armado de las reuniones en las filas de la UCR y el frente electoral de Juntos por el Cambio en la búsqueda de acuerdos de cara a las legislativas 2021. Por estas horas, continúan las reuniones y se mantienen las negociaciones abiertas en el seno del radicalismo para el cierre de listas.

«Hemos tenido algunas conversaciones, seguramente va a haber una reunión con el doctor Cimadevilla, también nos vamos a reunir con la presidenta del partido y también con el otro posible candidato que es Orlando Vera. La intención es analizar la situación en general y poder arribar a algún acuerdo y que el radicalismo tenga una lista de unidad», afirmó Biss.

Luego de la Convención que tuvo lugar semanas atrás, en opinión del Intendente capitalino, el otro paso importante que debe dar la Unión Cívica Radical es «contener a todos en un proyecto común y que eso nos permita ir a discutir con otros espacios de una manera distinta, de cara a lo que va a ser el cierre de listas el sábado».

Según expresó Damián Biss, el hecho de que Sergio Ongarato y Gustavo Menna encabecen las listas «responde a que son dos referentes que están muy expuestos en este momento. Sergio es un intendente que está en su segundo mandato, que ha demostrado que puede conducir una ciudad importante como Esquel en un momento muy difícil». Ante esta situación, la idea es que todas las regiones se sientan contenidas y es por ello que «nosotros vamos a estar en la discusión y también Trelew que es una de las ciudades más importantes».

Ante la posibilidad de que Jacqueline Caminoa pueda integrar alguna de las listas, Biss mencionó que «es una decisión personal de la presidenta del partido. Nosotros la vemos como una potencial candidata, fundamentalmente porque, del sector femenino de nuestro partido, es quien más visible está, así que yo no lo descarto». En el caso de que no haya unidad y que Juntos por el Cambio vaya a las PASO, el intendente capitalino no dudó en afirmar que «será una primaria constructiva, donde cada uno de lo partidos va a poner lo mejor de sí para que el frente electoral sea cada vez más competitivo».