ATECh amenaza con no reiniciar las clases si no hay paritarias

El Consejo Directivo Provincial de Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) ha resuelto por mandatos escolares llamar a un paro de 48 horas, los días lunes 26 y martes 27 de julio de 2021, en caso de no ser convocados a paritaria salarial por el gobierno provincial.

Según lo indicado a través de un comunicado la definición queda sujeta a la convocatoria por parte del Gobierno Provincial a la paritaria salarial.

A través de una misiva, el gremio de ATECH exige que se convoque a un proceso de negociación para tratar en las mismas una recomposición y un aumento salarial, la negativa ante el ajuste en educación, el reclamo por el cierre de los cursos, la falta de horas para el profesorado y el cese de cargos y horas cátedra.

En paralelo, también exigieron que se garanticen todos los recorridos del transporte escolar, que se culminen o comiencen las obras de infraestructura en los edificios escolares de la provincia y, finalmente, que se trate el aumento de partidas ordinarias y extraordinarias de Covid.

Anunciaron que si el Gobierno Provincial decide no convocar a la paritaria, el personal docente no garantizará la vuelta a clases.