Argentina y su síndrome de la rana hervida

* Por Sergio Adrián Lorea

Continuamente escuchamos, leemos y decimos, Argentina no aprende de sus errores. Otra de nuestras frases cabeceras es: ¿Cómo llegamos a esto?

Y ahí, aludo al síndrome de la Rana Hervida.

Dice esta analogía que, si queremos cocinar una rana viva, debemos hacerlo tan despacio que ella no se dé cuenta que la están cocinando, en otras palabras, le vamos calentando el agua donde está la rana, y simplemente después de un tiempo, fallece. Pero si quisiéramos cocinarla de tal manera de arrojarla sobre una olla con agua hirviendo, por reacción natural la rana saltaría rápidamente fuera de la olla.

Interesante analogía, que no describe otra cosa que cuando la situación: sea inflación, inseguridad, educación, trabajo, pobreza…. ¿Sigo?… es gradualmente progresiva pero lenta (no tan lento en Argentina), no logramos ver toda la imagen, no logramos divisar el estado de las cosas como realmente son y no sólo nos acostumbramos, sino que no generamos conciencia de lo que está pasando y de cómo vamos a estar. La transitamos, situación muy parecida, por no decir, idéntica al síndrome de la Rana Hervida.

Nos acostumbramos a la inseguridad (es sólo una sensación), nos acostumbramos a no tener clases (si vivís en Chubut, tu hijo no tuvo los últimos 3 años del ciclo educativo), nos acostumbramos a la pobreza (el último dato 42% de la población de Argentina, si leíste bien 4 de cada 10 argentinos es POBRE, más planes, más economía popular, argentina sin hambre y sin embargo, cada vez somos más y más pobres).

Ahora bien, deje Inflación para lo último, para definirlo y entenderlo, porque si hay algo que puede cambiar esto, es aprender y saber realmente qué es y cómo nos afecta, porque no es un concepto que está en el diario o en la televisión sino en el día a día.

La inflación es el crecimiento generalizado de los precios en tiempo de terminado, el término generalizado quiere decir que se da en todos los bienes y servicios de la economía, no en uno o dos bienes, sino en todos.

Si te pregunto ¿vos notaste que todos los bienes que consumís sin importar cuál, subieron de precio en los últimos 2, 5, 12, 24 meses? Si tu respuesta es afirmativa, coincidimos. Si tu respuesta es negativa, te invito a pensar: ¿Cuál es ese bien que no cambio de precio?

Argentina se acostumbró a tener inflación de 3-4% mensual, para dimensionar esto, debemos compararnos con otros países, ya que si no lo hiciéramos no sabríamos si eso es mucho o poco.

Si tomamos los países desarrollados, después de los 80´, crisis del petróleo, los bancos centrales mundiales tomaron nota de lo perjudicial de esto para sus economías y bajaron a 2-3,4 % anual su inflación. Los países subdesarrollados tienen inflaciones del 5-8% anual.

Nosotros rondamos los 36-50% de inflación anual. Si miramos un poco más para atrás, como podemos ver en el siguiente gráfico, logramos acumular en 11 años más de 1485% de inflación. Que linda se está poniendo el agua….

Ahora, como conclusión, porque es tan importante ver esto, porque la inflación es lo que nos hace crecer en pobreza, cada vez necesitas más pesos para comprar la misma cantidad de alimentos, vestimenta, vivienda, transporte y servicios. Es decir, que cada vez necesitas más ingresos para mantener tu nivel de vida. Los países industrializados entendieron esto hace 40 años.

Claramente después de 11 años de inflación galopante (los precios se incrementan entre dos dígitos y tres dígitos en el plazo de un año) la RANA SE ESTA COCINANDO Y YA NO TAN LENTAMENTE. Y la RANA, mi querido lector somos NOSOTROS.

* Sergio Adrián Lorea. Licenciado en Economía. Altares Finanzas