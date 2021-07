Argentina con nuevo DT: asumió Germán Portanova

La esperada salida de Carlos Borello como entrenador de la Selección Argentina de Futbol Femenino finalmente se dió este lunes, aunque a medias, con la asunción de Germán Portanova a cargo de la categoría Mayor y Sub-20.

Fue tras un encuentro con el mandamás de la AFA, Claudio Tapia. El entrenador saliente, por su parte, continuará ligado al Femenino pero como Coordinador General de Selecciones Femeninas.

Portanova dirigirá a la Argentina femenina

Esta mañana, en el predio de Ezeiza, el Presidente Claudio Tapia se reunió con Germán Portanova, el nuevo director técnico de la Selección Mayor y Sub 20 de fútbol femenino, y su preparador físico, Franco Caponetto.

Además, estuvieron presentes el Presidente del Fútbol Femenino de AFA, Jorge Barrios y Carlos Borrello (nuevo Coordinador General de Selecciones Femeninas).

Portanova, de 47 años, llega a la “Albiceleste” luego de haberse consagrado en el fútbol femenino de nuestro país. Fue tres veces campeón como entrenador de la UAI Urquiza en las temporadas 2014, 2017/18 y en el torneo 2018/19. Además, disputó tres Copa Libertadores de América con el equipo de Villa Lynch (2015, 2018 y 2019).

“Esto es lo más emocionante que me tocó en mi carrera futbolística. Poder dirigir a la Selección Femenina es lo máximo. Representar a tu país es defender la bandera, el corazón, la Patria. Vivo este momento con mucha emoción. Sinceramente se me han caído las lágrimas. No queda más que comenzar a trabajar”, le manifestó el flamante DT a la web oficial de la AFA.

En cuanto a lo profesional, Germán aseguró que esta oportunidad le llega “en uno de mis mejores momentos. Transcurrí mucho años en el futbol femenino y conozco a las jugadoras, he tenido la experiencia de varias Libertadores. Nos sentimos capacitados para poder dirigir la Selección. Ojalá que los resultados nos acompañen”.

Junto a Germán Portanova, estarán también conformando el cuerpo técnico de la Selección el ya mencionado Franco Caponetto, Sebastián Gómez (ayudante de campo), Osvaldo Conte (preparador físico), Nicolás Valado (analista de videos) y el entrenador de arqueros Mauro Dobler.

“La clasificación al Mundial le dio a Argentina un posicionamiento importante. Ahora hay que mantenerlo, mejorar, unir cada vez más el grupo, y seguir con las cosas que se han hecho bien agregando mi idea y mi forma de trabajo. Junto a mi cuerpo técnico, intentaremos volcar ese protagonismo en el juego que tenía la UAI”.

Por otra parte, en los próximos días el Presidente Claudio Tapia anunciará el cuerpo técnico de las selecciones juveniles femeninas.