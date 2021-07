Arbello es el segundo refuerzo para “La Banda”

Este jueves, se oficializó la incorporación de un segundo refuerzo al plantel de Guillermo Brown de cara a la segunda rueda del Torneo de la Primera Nacional, como es el caso del delantero Iván Arbello.

El futbolista, ya se entrena con sus nuevos compañeros, bajo las órdenes del DT Nicolás Vazzoler. Vale destacar el primero en confirmarse fue Martin Rolle, quien aún se encuentro en España y busca emprender pronto viaje hacia la ciudad portuaria junto a su familia para sumarse a las practicas.

Segunda cara nueva para el plantel browniano

De cara a la segunda rueda del Torneo de Primera Nacional, el Club Guillermo Brown sumó un nuevo refuerzo, como lo es el delantero Iván Arbello, de 26 años, llegado con último paso por Excursionistas.

Vale destacar que el jugador, realizó formación en Inferiores en Racing Club y tuvo un paso por Boxing de Rio Gallegos.

En dialogo con el Departamento de Prensa browniano, el jugador indicó que “es la primera vez que me toca jugar en esta categoría y mis expectativas son las mejores, conozco al cuerpo técnico y sé que trabaja muy bien”.

El “Pollo” comentó a la vez que “siempre jugué de delantero. El último torneo me tocó trabajar de extremo, espero que me toque hacer goles en este club”, finalizando al decir que “tenemos un buen plantel para salir del fondo y pelear por algo más”.

El jugador concretó su vínculo por 18 meses.

De esta forma, Arbello es el segundo refuerzo, ya que el primero en confirmarse es el mediocampista de creación Martin Rolle, quien a sus 36 años, regresará a la institución browniana para cerrar su gran carrera deportiva.

Rolle, se encuentro en España, gestionando el viaje suyo y de su familia hacia tierras portuarias para sumarse a los entrenamientos del plantel que comanda Nicolás Vazzoler.

Asimismo, trascendió que Brown realizaría una tercera incorporación, la cual también sería el de un delantero, como ser el regreso de Sergio ´Pampu´ González: el futbolista, que ya pasó por “La Banda” temporadas atrás, vestiría nuevamente los colores brownianos llegando desde el futbol griego.

Brown, iniciaría la segunda etapa de la Temporada el próximo sábado, cuando por la 18° Fecha se mida ante Brown de Adrogué, en el Estadio “Raúl Conti”, desde las 15 horas y con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Mariano Eliceche es nuevo presidente

Este jueves, en una Asamblea Extraordinaria realizada en el Estadio “Benito García”, asumió la nueva Comisión Directiva del Club Guillermo Brown.

En la misma, fue definido Mariano Eliceche como nuevo presidente de la institución, asumiendo la conducción a sus 34 años y por los próximos tres periodos.

Vale destacar que el joven se recibió de licenciado en Ciencias Políticas en la ciudad de Buenos Aires y ya radicado en la ciudad siempre estuvo colaborando con la institución.

En la comisión que deja el mandato se desempeñaba como Director Deportivo, puesto que ahora ocupará Raúl Uñate.

Por su parte, el presidente saliente Carlos Tomas Eliceche será vicepresidente tercero.

La comisión quedará conformada de la siguiente manera:

Presidente: Mariano Eliceche.

Vicepresidente 1ero: Néstor Lorenzetti

Vicepresidente 2do: Pablo Teixeira

Vicepresidente 3ero: Carlos Eliceche

Secretario: José Aguilar

Prosecretario: Leandro Moreno

Secretario Deportivo: Raúl Uñate

Secretario de Prensa: Leonel Luna

Secretaria de Actas: Claudio Aravena

Tesorero: Pedro Idiarte

Protesorero: Hugo Puchetta

Vocal 1: Oscar Campan

Vocal 2: Florencia Asmus

Vocal 3: Alejandro Caminoa

Vocal 4: Emiliano Huguet

Vocal 5: José Luis Rositto

Vocal 6: Marcelo Velázquez

Vocal 7: Natalia Vaquero

Vocal 8: Carlos Darío Díaz

Vocal 9: Hernán Conti

Revisor de Cuentas: Federico Garitano

Revisor de cuentas 2: Raúl Martos

Revisor de cuentas 3: Edgardo Bocardo

Revisor de cuentas suplente: Luis Piazza