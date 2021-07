Abuelos relataron el brutal ataque de delincuentes para robarles

José Emilio Guerrero y su esposa Georgina contaron en primera persona el brutal ataque que recibieron por parte de delincuentes que entraron a robar en su casa de Trelew. En declaraciones a Azul Media revelaron detalles desgarradores del violento asalto que sufrieron. Los delincuentes les robaron 15 mil pesos que eran sus ahorros. “Si hubiera tenido un fierro se lo parto por la cabeza”, dijo Georgina mostrando sus hematomas.

Hay un hombre detenido, pero otro de los ladrones está prófugo.

Georgina tiene 68 años de edad y padece diabetes y Alzheimer, y su esposo José de 77 años es paciente cardiaco; ambos fueron brutalmente golpeados por dos delincuentes que ingresaron a su casa para robarles el día lunes. Al abuelo le apretaron el pecho, José tiene realizada una operación a corazón abierto.

“Es gente que no vive ni deja vivir. No tienen corazón”, dijo la mujer el contar lo sucedido, mientras que el septuagenario explicó que con un cuchillo, uno de los delincuentes le decía: “ahora vas a entregar todo. Y les di los 15 mil pesos que era todo lo que tenía y la alianza de casados me la sacaron”, detalló.

José reveló que fue una vecina la que dio aviso a la policía al observar que algo raro sucedía en la vivienda y fue a golpear, y uno de los ladrones les dijo que pasaba nada, tras lo cual da aviso a la comisaría. “Creo que ella los alcanzó a filmar cuando salían, por eso agarraron a uno”, relató.

Hasta el momento, ningún organismo o referente de derechos humanos se hizo presente para interiorizarse en el estado y necesidad de los abuelos.