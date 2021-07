23° puesto para Gómez Villafañe en Tokyo 2020

La deportista chubutense compitió este martes en la madrugada argentina, de la prueba de Mountain Bike en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

La nacida en Esquel radicada hoy en día en EEUU, llegó en el 23° escalón, a 8 minutos del podio liderado finalmente por la suiza Jolanda Neff.

Sofía Gómez Villafañe cumplió en su debut olímpico

Después de 17 años, Argentina tuvo su representante en la prueba de Ciclismo de Montaña (o Mountain Bike), con la participación de la deportista chubutense Sofía Gómez Villafañe.

En la madrugada de este martes, la joven nacida en Esquel y que desde hace años está radicada en EEUU pero continua defendiendo los colores nacionales, cerró su debut olímpico en el 23° escalón, con un tiempo de 1:25:13, a 8 minutos del podio.

Vale destacar que desde los JJOO de Atenas 2004 que la delegación argentina no contaba con representante femenina en la competencia.

Para Sofía, esta prueba fue una cita dura, complicada, pero pudo sobreponerse y culminar la prueba que era su objetivo primordial.

Con la marca de 01h25m13s, quedó a +9m27s de la ganadora, la suiza Jolanda Neff (01h15m46s). Vale destacar que el podio, lo completaron sus compatriotas Sina Frei (01h16m57s) y Linda Indergand (01h17m05).

Gómez Villafañe, estuvo seguida muy de cerca y alentada por el campeón olímpico argentino Walter Pérez, quien permaneció cerca suyo, compartiéndole toda su experiencia ese momento tan importante de la carrera de la chubutense.

Más resultados de la jornada de lunes – martes

Con respecto a algunos resultados mas que se dieron a lo largo de la jornada 5 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se dio en la noche del lunes argentino, la caída y eliminación del judoca Emmanuel Lucenti.

En su cuarto JJOO, el tucumano perdió en primera ronda y dejó duras declaraciones: “es muy difícil venir a un Juego Olímpico entrenando en San Juan y Santiago del Estero. Necesito estar a la altura en el Circuito”.

Agregando que “4 años estuve durmiendo en el aeropuerto con mi mujer y mi hijo. ¿Qué hubiese sido si habría tenido un poquito más de apoyo? Creo que soy una figura calificada, creo que lo he demostrado. Estaría bueno que me aprovechen, que me respeten como persona y deportista. Le di mucho al deporte, no quiero que los chicos que vienen abajo pasen lo mismo que yo”, sumó, dejando bien en claro el duro momento que en cuanto a política deportiva se vive en nuestro país.

En triatlón, Romina Biagioli cumplió con una actuación histórica, siendo entonces la segunda triatleta argentina en disputar los JJOO, luego de que lo hiciera en anteriores ediciones, Nancy Álvarez, precisamente en Atenas 2004.

La cordobesa completó los 1.500 mts de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de pedestrismo en 2:07:42.



En el beach Volley, en tanto, la dupla argentina Azaad y Capogrosso disputaron su segundo partido en Tokyo 2020, siendo caída por 2-0 frente a los neerlandeses Brouwer y Meeuwsen, campeones mundiales en 2013. Este miércoles a las 23, cerrarán su participación olímpica ante Estados Unidos.

En Vela, en tanto, fue buena la actuación de Facundo Olezza, que entonces se ubica cuarto en la tabla general de la clase Finn tras dos regatas (5º y 4º) y Victoria Travascio junto a Sol Branz están décimas en la 49er FX luego de tres (6º, 9º y 16º).

Además, tuvieron acción Francisco Guaragna (Laser) y Lucia Falasca (Laser Radial).

En el rugby, por su parte, Los Pumas 7s, consiguieron un importante triunfo ante Sudáfrica por 19-14, con 10 puntos de Marcos Moneta, resultado que les permitió la clasificación a las Semifinales que jugarán ante Fijó.

De esta forma, los argentinos contarán con doble posibilidad de medalla.

Ante Sudáfrica, fue un partido histórico, en donde Los Pumas7s se vieron rápidamente en desventaja por tener que jugar con uno menos gran parte del duelo, los argentinos se impusieron a todo ante los sudafricanos y consiguieron sellar el pasaje a semis con el triunfo por 19-14.

Ante Fiji, rival de los más duros en el circuito, jugarán esta noche de martes, desde 23:30 horas. Ganando se aseguran la medalla de plata, en tanto que con una derrota aún podrán ir por el bronce.

Por último, en lo que respecta al tenis, cayó en Singles la joven Nadia Podoroska, que perdió por 6-2 y 6-3 ante la española Badosa por la tercera ronda.

Mañana tendrá revancha con el doble mixto junto a Horacio Zeballos en el duelo ante la dupla australiana integrada por Barty-Pee.