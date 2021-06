Una app para controlar la vida de otra persona

Recientemente, cuando el escritor Brandon Wong no pudo decidir qué comida pedir una noche, les pidió a sus seguidores en la aplicación de redes sociales NewNew que eligieran por él. Aquellos que querían involucrarse en el dilema de la cena del joven de 24 años pagaron 5 dólares para votar en una encuesta, y el veredicto mayoritario fue que debería optar por comida coreana, así que eso fue lo que compró.

“No podía decidir entre comida china o coreana, así que fue muy útil”, dice Wong, que vive en Edmonton, Canadá. “También he usado encuestas de NewNew para decidir qué ropa debo usar ese día y muchas otras cosas personales”. Y agregó: “Me uní en marzo y publico [encuestas] tres o cuatro veces por semana. He recibido más de 1.700 votos en total”.

NewNew fue creada por la empresaria canadiene Courtne Smith, con sede Los Ángeles. La aplicación, que se encuentra en su etapa “beta” o prelanzamiento, se describe a sí misma como “un mercado de valores humano donde compras acciones en la vida de personas reales, para controlar sus decisiones y ver el resultado”.

Una app para creadores

Para muchos la idea suena un poco siniestra, pero la realidad es mucho menos alarmante.

NewNew es administrada por la empresaria Courtne Smith, que pasó los últimos dos años desarrollando la idea. La aplicación está dirigida a lo que llama “creadores”: escritores, pintores, músicos, diseñadores de moda, blogueros, etc.

Está diseñada como un medio para que se conecten mucho más estrechamente con sus fans o seguidores que en otros servicios de redes sociales y, lo que es más importante, monetizar esa conexión.

Cuando un supuesto creador abre una cuenta NewNew y consigue seguidores, se le anima a pedirles a través de videoclips que voten sobre aspectos tanto de su trabajo como de su vida personal.

Wong, que escribe ficción en el sitio web y la aplicación de Wattpad, también ha utilizado los votos de NewNew para decidir sobre qué género escribir a continuación, además de los nombres de los personajes y la evolución de la trama.

Siempre que se emite un voto, el creador recibe el dinero menos la comisión no revelada de NewNew.

El creador hace la pregunta y pone la opción de dos respuestas. Sus seguidores pueden votar y pueden pagar para hacerlo tantas veces como quieran. No recuperan su dinero, independientemente de la dirección que tome el resultado.

Además de votar, los seguidores también pueden pagar extra, desde 20 dólares, para pedirle a un creador de NewNew que haga algo de su elección, como nombrar un personaje en un libro con su nombre. Pero el creador puede rechazar todas estas “ofertas”, y si lo hace, el seguidor no tiene que deembolsar del dinero.

Mientras que otras aplicaciones como Wishbone piden a los miembros del público que voten por cosas, NewNew dice que lo que ofrece, la oportunidad de pagar para votar sobre aspectos del trabajo y la vida personal de alguien, es único.