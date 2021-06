Trelew: tres imputados afrontan el juicio por el homicidio de Cristian Tripaiñan

Este lunes, en el sexto piso de los tribunales de Trelew, comenzó el juicio oral y público por el homicidio de Cristian Miguel Tripaiñan, ocurrido el 19 de enero de 2019 y por el cual se encuentran imputados Esteban Bordón, Héctor Villamayor y Alexis Schmidt.

El tribunal del juicio está integrado por los jueces Gustavo Daniel Castro, Mirta del Valle Moreno y Marcelo Nieto Di Biase, en tanto que la acusación fue formulada por el fiscal general Enrique Kaltenmeier y las defensas técnicas de los imputados están a cargo de los abogados particulares, Romano Cominetti y Danilo Sepúlveda.

La causa investiga los hechos ocurridos en proximidades de las calles Rio Negro y Epuyén, en el barrio Amaya de Trelew. Allí un grupo de personas atacó a la víctima con disparos de arma de fuego, puñaladas y también a golpes, siendo una puñalada que le atravesó el corazón y parte de un pulmón la que determinó su muerte.

El caso

A la hora de plantear el hecho, Kaltenmeier aseguró que durante el juicio se demostrará que los tres imputados actuaron de manera conjunta y con un plan concreto que era matar a Tripaiñan, a quien buscaban desde varias horas antes, ya que según indicó, la propia víctima habría efectuado disparos de arma de fuego contra una casa en la que se encontraba Bordón, su pareja y el hijo del matrimonio, este último recién nacido.

Según la teoría fiscal, como represalia a este ataque, los acusados iniciaron la búsqueda de Tripaiñan hasta que lograron dar con él alrededor de las 5 de la mañana del 19 de enero en proximidades de las calles Río Negro y Epuyén, donde le efectuaron disparos de arma de fuego con un arma calibre 38, uno de los cuales impactó en la cadera del joven y también con un arma calibre 22 largo, tipo rifle, aunque estos no habían impactado en la humanidad de la víctima.

Allí fue donde iniciaron un ataque con golpes primero, luego con un objeto contundente y finalmente mediante la utilización de un arma blanca, con la cual le provocaron lesiones en el abdomen, el tórax y finalmente la espalda, todo ello dentro del patio de una casa ubicada en esa zona.

En la presentación del caso, el doctor Romano Cominetti, quien representa al imputado Bordón, indicó que durante el juicio se demostraría que su defendido no tiene vinculación con el hecho y que la noche en que ocurrió el crimen estaba en la casa de un familiar junto a su pareja y su hijo. En tanto el abogado Danilo Sepúlveda sostuvo que la acusación fiscal está basada en supuestos y especulaciones, pero no en hechos concretos y auguró que al llegar a la etapa de alegatos pedirá la absolución de sus representados, Schmidt y Villamayor.

Testigos

La primera persona en realizar su declaración ante los jueces fue el oficial Sacha Vargas, quien tuvo a su cargo las actuaciones como oficial de la comisaría tercera de Trelew al momento en que ocurrió el crimen y relató el trabajo realizado en el lugar del hecho.

También declaró un suboficial que se desempeña en la subcomisaría del barrio INTA e intervino en el lugar del hecho y también en el procedimiento realizado a pocas cuadras, donde se encontró tirada una moto que pertenecía a la víctima, al igual que un vecino del barrio Amaya que escuchó los disparos y posteriormente fue testigo de la actuación policial.

El último en declarar fue el Subcomisario Walter Paulino Andrade, quien intervino en la investigación del hecho como integrante de la Brigada de Investigaciones y explicó al tribunal de qué manera se fue reconstruyendo la secuencia de hechos que llevaron a la muerte de Tripaiñan y quienes eran los autores del crimen.