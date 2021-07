Trelew: Habría detenciones inminentes por el intento de robo en la Municipalidad

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, se refirió al intento de robo ocurrido en la Municipalidad de Trelew, hecho por el cual se reunió este martes con el intendente Adrián Maderna.

En diálogo con AzM Radio, señaló que «el Intendente, lógicamente, quería ver cuál era el avance de la investigación en el marco de un hecho extremadamente raro, considerando la dinámica, el modus operandi, los resultados y el horario, fue muy arriesgado» y confirmó que «tenemos avances muy importantes».

A contrarreloj

«Vamos a tener resultados en pocas horas, no podemos dejar que esto se extienda más, y los llevaremos ante el juez para que el mismo resuelva; es muy probable, aunque no quiero poner un tiempo ya que hay elementos que tenemos que seguir reuniendo, que tengamos resultados rápidamente», anticipó el funcionario.

Requisan cámaras

En el mismo sentido, Massoni explicó: «Tenemos el sistema de cámaras de la Municipalidad, un domo justo frente al lugar donde hubo abandono de elementos, y cámaras de negocios privados, cuyo material ya fue recolectado. Y, además, se sigue trabajando en el terreno con el fin de tener la identificación de todos los sujetos que han intervenido, que son más de dos».

Un empleado con antecedentes

Consultado sobre la relación entre el sereno que cumple funciones en el lugar del hecho y el intento de robo, el Ministro aclaró que «en realidad, nos llevamos una sorpresa cuando llegamos porque nos dimos cuenta de que el sereno es una persona ‘conocida’ por la Policía, cinco días atrás le hicimos un allanamiento en la casa; eso no quiere decir que tenga relación con esto, pero no descartamos nada ya que es una de las líneas investigativas» y planteó que el hecho de que el intento de robo haya ocurrido un fin de semana «es lo que hace que esto sea extraño», a la vez que se preguntó «si buscaban plata, ya que los fines de semana no hay montos de dinero en la Municipalidad ya que los mismos se depositan; tampoco sabemos si buscaban expedientes ya que no se alojan allí».