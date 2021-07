«Tenía la cabeza prendida fuego», el desgarrador testimonio del hijo de Porqueras

Un hombre de 70 años murió en el hospital de Camarones adonde había llegado por una dolencia cardíaca. Cuando intentaron reanimarlo con un desfibrilador, el mismo sufrió un desperfecto y le provocó quemaduras al paciente que finalmente falleció. Familiares de Ernesto Porqueras realizaron una denuncia para que se investigue el hecho. Afirman que la médica demoró 20 minutos en llegar a atenderlo. Un testigo aportó un relato desgarrador al decir que la víctima “tenía la cabeza prendida fuego”, y el hijo del occiso reveló que le entregaron el cuerpo “rapado y sin cejas”. La fiscal María Laura Blanco, ordenó el secuestro del desfibrilador y el cuerpo fue trasladado a Trelew para su autopsia.

Vecinos y familiares de Ernesto Porqueras, el hombre de 70 años fallecido en el Hospital de Camarones y quien luego sufriera quemaduras en su cuerpo por un cortocircuito en el desfibrilador, dialogaron en exclusiva con Grupo Azul Media desde dicha localidad en relación a la víctima, y brindaron sus testimonios respecto de lo ocurrido.

Un «dolor en el pecho»

Uno de los hijos de Porqueras, Javier, quien actualmente reside en Trelew y debió trasladarse a Camarones tras el fallecimiento de su padre, contó que «el señor Héctor (Tolosa, uno de los testigos clave del hecho) me llamó para avisarme que había fallecido, cerca de las cuatro y media de la tarde; conseguí un vehículo, me vine y al llegar al Hospital me atendió la doctora Corzo, una señora mayor que había atendido a mi papá, y me explicó que él había entrado en paro cardíaco y que intentaron reanimarlo y no pudieron» y agregó que «Tolosa, amigo de mi papá, había do a visitarlo y lo había acompañado hasta el Hospital por un ‘dolor en el pecho’; por lo que entiendo lo hicieron entrar y esperó hasta que manifestó, en la Sala de Espera, que le dolía ‘mucho’ el pecho».

«La médica tardó 20 minutos»

Seguidamente, «quien lo atendió en la Sala de Espera es la directora del Hospital, también de apellido Corzo (Sabrina), que es psicóloga, y evidentemente no había una enfermera y estaba ella para suplir ese trabajo; lo dejó sentado y cuando empezó a manifestar que le dolía mucho, ella llamó a su tía, también de apellido Corzo, para que viniera porque se estaba descomponiendo; pero le estaba dando un infarto», continuó Javier, agregando que «esta señora, que vive a 3 cuadras, se desplazó al Hospital caminando, y tardó 20 minutos, más los que ya había estado sentado mi papá; y cuando llegó mi papá ya estaba muy descompensado».

«Tenía la cabeza prendida fuego»

Una vez con el paciente en sala, «supe que lo empezaron a reanimar, pero en un momento me contaron que sintieron gritos y que las enfermeras salieron corriendo; y el señor (Héctor) Tolosa vio cómo mi papá estaba acostado en la camilla, con al cabeza prendida fuego; y lo dejaron ahí, no sé si ya había fallecido y si murió de un infarto o quemado», apuntó el hijo de la víctima, sumando a ello que «la doctora Corzo me dijo que había tenido un problema con el desfibrilador y que se había prendido fuego todo, aparentemente fue un chispazo, pienso que puede haber sido una inoperancia de ellos, además de preguntarme cómo van a dejar a una persona prendida fuego».

«Salieron todos corriendo»

El testigo y amigo de Porqueras, Héctor Tolosa, detalló lo sucedido y relató que «el otro testigo me dijo que había tardado 20 minutos para llegar la doctora; por mi parte, lo llevé en mi camioneta al Hospital porque sentía un dolor en el pecho», añadiendo que «al rato de atenderlo salieron corriendo hacia afuera, algo se les había prendido fuego; no vimos qué fue ni cómo hicieron para apagarlo; cuando salieron vi que él (por la víctima) tenía fuego en la cabeza».

Este jueves harán la autopsia

La fiscal de Comodoro Rivadavia y que interviene en el caso, María Laura Blanco, dialogó con AzM Radio y confirmó que «ya se ordenó la autopsia y coordinamos con el Cuerpo Médico Forense para que se haga, posiblemente, el jueves ya que hay que trasladar el cuerpo; por jurisdicción, el caso pertenece a Comodoro, aunque yo soy la fiscal de turno por lo que no voy a seguir con la causa».

«No es un caso común»

La autopsia «determinará finalmente cuál fue la causa de la muerte; lo que nos han informado es que la persona ingresó con un dolor en el pecho, que luego lo fueron a reanimar con un desfibrilador por lo que entiendo que habría estado en paro ya que decidieron utilizar el dispositivo» y agregó que «luego, por una falla de este último, se generó algún foco de incendio en el lugar, motivo por el cual el señor terminó con algunas quemaduras en el rostro», apuntó la funcionaria judicial.

Agentes policiales realizaron una inspección ocular y «se investigará la causa de la muerte ya que no es un caso común, habrá que determinar si el deceso fue previo; la reanimación fue porque ya había muerto, aunque eso es lo que trataremos de deslindar con la autopsia».

Incautaron el desfibrilador

«Me informaron que tenía parte de la cara y el pelo quemados», precisó Blanco, aclarando que «recién se tomó conocimiento del hecho a las 12 de la noche del mismo día en que ocurrió la muerte, que fue cuando uno de los hijos viajó hacia Camarones y radicó la denuncia».

En la misma línea, reconoció que «tenemos poca información pero se están tomando las medidas necesarias para investigar y determinar la causa real de la muerte» y explicó que «dispuse el secuestro del desfibrilador».