Temporada de invierno: Operadores de Trevelin apuntan al turismo interprovincial

El propietario del Museo Molino Harinero «Nant Fach» de Trevelin, Mervin Evans, habló sobre el difícil presente que atraviesa el sector turístico en el contexto de la pandemia y advirtió que «si la «situación continua de esta manera voy a tener que dedicarme a otra cosa».

En tal sentido, Evans expuso que «en este momento está toda la actividad turística parada, creo que estoy mirando para otro lado y viendo la posibilidad, si esto continúa así, de frenarlo y cambiar a otra actividad» y planteó que «frente a lo poco que pude trabajar estoy conforme ya que pensé que iba a ser peor; creo haber recibido un 50%, quizás menos, de la gente que iba a entrar» al Museo.

Descontentos

«Mi turismo es de verano, y en invierno me había favorecido cuando hay temporales y La Hoya no funciona; esos son días donde la gente no puede esquiar, entonces empiezan a llegar al molino», comentó el emprendedor, reconociendo a su vez que «desde la Cámara de Turismo se ve un descontento total por toda la situación, hay gente que alquiló las cabañas por mes y otros que optaron por cerrar, no sé de qué vivirán».

Evans detalló que «otros han seguido peleándola y dicen que fue un verano excelente, por lo que uno no sabe qué conclusión sacar».

Apuntan al turismo intraprovincial

Por otro lado, apuntó que: «Es importante vernos como región. La Hoya hace la temporada de invierno como región. Hace unos días tuvimos un encuentro vía Zoom con Manuel Peralta, y celebro la energía que le pone a la defensa de nuestra actividad. Es una lástima que a él le tocó en una situación que no se podría haber dado de peor manera. Incluso, considerando que el turismo de invierno en Buenos Aires va a estar casi imposible, ahora hay que ponerle ‘pilas’ a Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, y buscar un mecanismo político para que, desde allá, no nos cierren el camino y que la gente pueda trasladarse a la cordillera; esa es una esperanza que hay».