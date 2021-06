Tedros: “El Caribe no puede reabrir sin vacunación”

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que los países del Caribe no podrán reabrir y volver a la situación previa al inicio de la pandemia sin una población vacunada. Aludió a las diferencias en la extensión de la población vacunada en diferentes países de la región.

“El Caribe no puede reabrir sin vacunación”, dijo Tedros durante una sesión virtual de la Asamblea de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO, en inglés), que reunió a representantes gubernamentales y de la oposición política en países de la región.

“Es muy importante abogar por la equidad de las vacunas para que todo el mundo pueda reabrir a la vez, porque no debemos permitir que esta pandemia continúe con dos vías de la vacunación”, dijo el director general de la OMS, tras asegurar que la reapertura requiere una ciudadanía inoculada.

“Vemos una pandemia de dos vías, una de los países que tienen mejor acceso a las vacunas y otra de aquellos que tienen menos, en los que aumenta el número de casos y muertes, razón por la que abogamos por la equidad”, insistió Tedros.

Impacto de la pandemia

Según el Informe de Impacto Económico (EIR) anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) el impacto en el sector de viajes y turismo del Caribe se refleja en una caída de 58% del aporte al PIB: esto es una pérdida de 33.900 millones de dólares para la economía de la región solo en 2020.

En una región fuertemente dependiente del turismo, el impacto de la paralización del sector fue proporcionalmente mucho mayor al de otras regiones.

Los ingresos por turismo en el Caribe cayeron de 58.400 millones de dólares en 2019 (14,1% del PIB) a 24.500 millones (6,4% del PIB), en 2020.

Hasta marzo de este año, tras un año de restricciones, los países del Caribe perdieron al menos 680.000 empleos en sectores de actividad relacionados a los viajes y el turismo, lo que equivale a casi una cuarta parte de todos los empleos en el sector.

Distribución de vacunas

El director general de la OMS subrayó la necesidad de igualdad en la distribución de vacunas que propone el Mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, pilar del Acelerador de Acceso a las Herramientas contra la covid-19 (ACT).

“Al comienzo de la pandemia dijimos que el objetivo final es adquirir vacunas y es por eso que establecimos el ACT”, dijo, después de señalar que fue diseñado para acelerar el desarrollo de vacunas y también de alcanzar una distribución justa.

El funcionario de la OMS sostuvo que a medio y largo plazo, además del intercambio de vacunas, es clave aumentar la producción, y adelantó que la intención es que para junio de 2022 al menos el 70% de la población mundial esté vacunada.

“La vacuna debe ser el foco de todo lo que hagamos a corto, medio y largo plazo”, subrayó, tras agregar que la OMS también estaba examinando la exención de propiedad intelectual, así como la transferencia de tecnología a través de licencias voluntarias.

“Necesitamos utilizar todas las opciones que tenemos, incluida la exención de propiedad intelectual”, subrayó. “Es la propuesta que hacemos a los países de altos ingresos y no estamos hablando de arrebatarle el conocimiento a nadie”, precisó.

El funcionario reiteró que la OMS trabajará en estrecha colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA), con sede en Trinidad y Tobago, para ayudar al Caribe a lidiar con la pandemia.