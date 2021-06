Seleccionados argentinos disputan su clasificación a los JJOO

Importantes competencias se darán durante este fin de semana, con diversos seleccionados argentinos que disputarán su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Una de estas disciplinas será el Rugby Femenino en modalidad Seven, también el equipo de Natación en Aguas Abiertas como así también será turno de Tiro con Arco.

Soñando con Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos están cada vez más cerca y se terminan de definir las últimas plazas. Argentina buscará sellar su cupo en rugby seven femenino, aguas abiertas y tiro con arco.

Se acerca el 23 de julio, día de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, y los y las deportistas argentinos tienen sus últimas oportunidades de clasificación al evento deportivo más grande del mundo.

En el caso del Rugby Femenino en modalidad Seven, la Selección Argentina disputará el Preolímpico de Mónaco, los nadadores de aguas abierta el clasificatorio de Setúbal y los de tiro con arco la Copa del Mundo de París.

El equipo de rugby seven femenino buscará una de las dos plazas que otorga el Preolímpico de Mónaco, Francia, donde disputará el Grupo A junto a México, Samoa y Francia. El conjunto dirigido por Tomás Bongiorno está conformado por Mayra Aguilar, Agostina Campos Ruiz, Renata Giraudo, Sofía González, Myriam Mattus (C), Andrea Moreno, María Florencia Moreno, Yamila Otero, Josefina Padellaro, Ariana Pérez, María Antonella Reding y María Luján Taladrid.

En tanto, la Selección Argentina de Natación en Aguas Abiertas, integrado por Cecilia Biagioli, Romina Imwinkelried, Ivo Cassini y Joaquín Moreno, disputará el torneo Preolímpico de Setúbal, Portugal, que entrega las últimas nueve plazas por rama.

Por su parte, Mario Jajarabilla y Florencia Leithold participarán en la prueba de arco recurvo en la Copa del Mundo de París, Francia, buscando la última chance de clasificación olímpica para el tiro con arco.

En el atletismo, en tanto, Germán Chiaraviglio, garrocha, y Belén Casetta, 3000 metros con obstáculos, participarán del Meeting de Atletismo de Madrid, España, en su camino a Tokio 2020 a través del ranking olímpico.