Se me enllenó de tierra marciana, se me enllenó

Por Javier Arias

[email protected]

El otro día estaba revolviendo las bateas virtuales de una librería en internet que frecuento, cuando me topé de lleno con el título de un libro que acaparó mi atención, “Por qué los hombres tienen pezones?”. No me diga que no es un título vendedor. Frente a los mal pensados que digan que todo título que lleve la palabra “pezones” en su construcción semántica despertaría mi curiosidad, les contesto desde ya que el libro en cuestión no tiene ningún tipo de connotación erótica, por lo menos no de las conocidas públicamente. Se trata simplemente de respuestas a preguntas cotidianas que uno alguna vez se hizo y nunca supo contestar, como por ejemplo de dónde vienen las tetillas masculinas. Ahora seguramente me va a decir que jamás de los jamases se le ocurrió preguntarse sobre este tópico tan poco ortodoxo, ¿ve que usted sólo pretende boicotearme esta columna? Bueno, tampoco se me ponga así, cambie la cara de compungido y sigamos con lo nuestro. La cosa es que el autor, Billy Goldberg, un médico de Nueva York, dice que a pesar de que sólo las mujeres tienen glándulas mamarias, todos los embriones comienzan su desarrollo de forma similar. Todos los fetos, hasta la sexta semana de gestación siguen la forma femenina, y es en ese momento, cuando actúa el cromosoma del sexo. Pero para los pezones ya es tarde, porque cuando aparece ese cromosoma adormilado, ya están desarrollados.

Diga la verdad, ahora que lo sabe, ¿no es una historia interesante la de que todos comenzamos siendo mujeres, por lo menos por seis semanas?

Y hablando del mundo hoy quería comentarles otra de esas investigaciones sesudas que hace la gente con mucho tiempo. En la revista Science, que a decir verdad tiene un poco más de hándicap científico que las fuentes que acostumbro traerles en esta página, publicaron hace algunos días un estudio que revela que la masa de la tierra aumenta por la materia extraterrestre. Sí, así como escuchó, nuestro planeta, ya de por sí rechoncho, engorda por lo que le cae del cielo. O sea, constantemente, minuto a minuto, segundo a segundo, están llegando partículas de polvo cósmico y otros materiales procedentes del espacio a nuestro planeta, partículas que lentamente, y sin que nos demos cuenta, se van depositando arriba de nuestra pelada y de la mesa del patio. Hablar de partículas siempre nos puede dar una idea falsa de las reales proporciones del tema, pero si ya son muchas, pero muchas partículas, empecemos a preocuparnos. Justamente parece ser que científicos alemanes y estadounidenses calcularon que son aproximadamente 40.000 toneladas las que caen anualmente sobre la Tierra. Y convengamos que 40.000 toneladas son muchas partículas. Y si analizamos que esto es constante desde hace por lo menos 4.000 millones de años ya no es algo desestimable, amigo lector. Y después usted se me queja del polvo de Madryn.

O sea que ya sabe, cuando miremos la capa de polvo que se junta arriba del televisor, a no hacerse mala sangre, es que el polvo interestelar nos tiene locos.

Este descubrimiento se debe al análisis que hicieron estos científicos del contenido de un isótopo de helio 3 extraído de un núcleo de hielo antártico, el cual tenía una abundante cantidad de partículas de polvo cósmico, descubriendo que este polvo se carga por el viento solar con átomos de helio durante su viaje a través del espacio interplanetario y se produce entonces un fuerte enriquecimiento en Helio 3, un isótopo muy raro en la Tierra.