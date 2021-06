Schwartzmann eliminado de Roland Garros

Ante el rival más duro que podía cruzársele en este certamen, el tenista argentino Diego Schwartzmann cayó este miércoles ante Rafael Nadal en las Semifinales del Grand Slam de Roland Garros.

Fue por un marcador de 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0; siendo especial para “El Peque” que logró ganarle un set al español que se encamina para conseguir un nuevo título.

Derrota de ante Nadal

Este miércoles, en una de las Semifinales del Grand Slam de Rolan Garros en Francia, el tenista argentino Diego Schwartzman cayó ante el español Rafael Nadal, uno de los mejores del mundo y siempre candidatos al título.

“El Peque”, a pesar de su buen partido y de ganarle el primer set en el torneo, perdió por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0 ante el español que busca obtener su título número 14 en París.

Más que destacable fue la actuación del argentino que cumplió con una gran performance a lo largo de este certamen y que, nuevamente se cruzó con el rey del “polvo de ladrillo”, el campeón más grande en la historia de Roland Garros. Vale destacar que este set que “Rafa” perdió ante Schwartzmann, fue el primero que perdió en París desde la final 2019 ante Thiem.

Tras la derrota ante Nadal, “Peque” Schwartzman analizó en conferencia de prensa lo que fue el encuentro al decir que “de los 12 partidos que jugamos, la mitad, incluso el que gané, fueron parejos, pero Rafa termina encontrando la manera de escaparse y ganar”.

Agregando que “también hay que analizar el contexto, quien está enfrente, que es imbatible en Roland Garros. Es la realidad porque los números lo dicen. Ser realista porque juego contra el mejor en esta superficie y en este torneo. Fue muy buen partido. Habrá que tomar lo positivo para lo que sigue y veremos si el próximo lo gano”.

“El primer set fue parejo, se definió por detalles. Quizás algunos errores míos más que aciertos de él, como yo gané el segundo, que más que aciertos míos hubo errores de él. Creo que en el tercero fue mi mejor momento del partido”, destacó, sumando a la vez que “él cometía varios errores desde el fondo y yo estaba sacando bien. Hasta el 4-3 gané cómodos los games de mi saque. El game que me quiebra fue muy fino. Hice un par de winners, él hizo un par de winners y término perdiendo un punto. Quise tirar un globo y le erré”.

Por último, comentó “en el cuarto set, él se fue al baño, veníamos de una intensidad muy alta y ese párate me costó, sobre todo en los dos primeros games. Después fue una tromba que prácticamente no me dejó jugar ningún punto”.

Podoroska, a Semifinales

La tenista argentina Nadia Podoroska continúa su actuación en Roland Garros en Dobles Femeninos, al clasificar a instancias Semifinales en este Grand Slam francés.

La argentina y su pareja, la rumana Irina Segú, derrotaron por 6-3, 4-6 y 6-2 a Martic y Rogers para meterse entre las mejores cuatro del dobles.

Su próximo partido será frente a Swiatek y Mettek-Sands.