Sastre: «Puratich tranquilamente puede ser candidato»

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, habló respecto de la cumbre de referentes del Justicialismo provincial celebrada este martes en Puerto Madryn.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «estamos hablando de que, en el consenso y la base de dirigentes que estamos pregonando, podamos dirimir quiénes son realmente los candidatos, y ello no implica que los casilleros ‘ya estén ocupados’; si hay nombres que están en danza y han expresado la voluntad de ser, sobre ellos trabajaremos en cada uno de los lugares».

«Primero está el Justicialismo»

Consultado sobre la posibilidad de una interna como alternativa a la «lista de unidad», Sastre remarcó que «pienso que hay unidad», y preguntado sobre algunas candidaturas que podrían bajarse para alcanzar dicho objetivo, puntualizó: «Creo que sí, más de un dirigente va a deponer la candidatura en pos del bienestar general del partido, que es lo que hay que lograr».

«Yo voy a trabajar por el consenso y la unidad, en ese marco, si hay dirigentes que puedan estar posicionados mejor que uno, no tengo dudas de que voy a dejar» una eventual candidatura, expresó el Vicegobernador, quien recalcó que «primero están el Justicialismo y el partido, eso es lo que hay que pregonar».

Posicionamientos

Según su propio análisis, Sastre reconoció que «hay varios dirigentes que están trabajando para poder posicionarse, ser candidatos y ocupar los espacios; lo importante es que esto no se basa en las encuestas y mediciones, en las que uno puede estar más arriba o abajo que otro, sino en el marco y contexto de unidad que debemos conformar los distintos dirigentes; si hay un trabajo consensuado en las distintas localidades de la provincia, no importa quién sea el candidato sino el trabajo que vamos a hacer desde el lugar que nos toca ocupar a cada uno».

Con la mira en 2023

Por otro lado, el mandatario provincial hizo alusión a una eventual candidatura a la gobernación de cara a 2023: «Nosotros tenemos un objetivo en Puerto Madryn, que es tener un gobernador, ya que es una de las ciudades más importantes de la provincia. Es un proyecto en el que estamos trabajando y no lo vamos a ocultar, lo hemos dicho en varias oportunidades y lo sostenemos. Pero hablar de candidaturas a 2023 todavía no corresponde, aunque nuestro proyecto es que Madryn coloque un Gobernador en 2023».

Mediciones y encuestas

«Para construir confianza y unidad, a veces hay que dejar de lado los intereses personales», reflexionó Sastre, y en relación a la posibilidad de ser candidato a senador nacional, explicó que «es porque soy uno de los integrantes del justicialismo en la provincia, porque tenemos un mayor conocimiento en la sociedad y las mediciones no son malas; puede surgir el nombre de Linares, el mío y el de otros dirigentes del PJ».

Cupo femenino

«Me interesa que el justicialismo recupere el protagonismo que tiene que tener», apuntó el Vicegobernador, y consultado sobre los dichos del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien sostuvo que la lista podría «encabezarla una mujer», señaló que «puede ser, hoy los cupos hay que equilibrarlos y puede encabezar la lista una mujer, tanto la de diputados como la de senadores; hay varios nombres, están Papaiani, Noelia Corvalán, Milagros Badaloni, Nancy González, Eugenia Alianiello, Xenia Gabella, entre otras, y estamos hablando de que todos los sectores van a ser partícipes en el esquema y el armado».

Puratich «tranquilamente puede ser candidato»

Preguntado sobre un eventual lugar para el actual ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, en la lista de candidatos, Sastre se preguntó «por qué no» y agregó que «Fabián es un dirigente justicialista, que hoy sea parte de un gobierno que no está enrolado bajo el escudo partidario, no quiere decir que no pueda ser; tranquilamente puede ser candidato».

«Las próximas reuniones van a ser definitorias para las decisiones que se van a tomar de cara a las próximas elecciones legislativas», adelantó.