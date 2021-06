Salma Antorena cuenta sus objetivos de Selección

La tiradora chubutense Salma Antorena cuenta con un gran presente deportivo, teniéndola entrenándose con objetivos de Selección Argentina.

Con entrenos en el CENARD y junto a pares olímpicas como Fernanda Russo, la joven cuenta su presente pensando en competencias nacionales e internacionales.

Antorena en preparación

“Uno de los logros más significativos en estos años fue la medalla del Panamericano por equipos mixto en Guadalajara, que fue una de las primeras medallas que tuve internacionalmente”, asegura la tiradora Salma Antorena, sobre la excelente competencia que tuvo en el 2018 en México junto a Alexis Eberhardt.

El acercamiento al Tiro Olímpico fue cuando tenía 15 años y ya desde el comienzo, representó a la provincia: “Mis primeros pasos en el tiro fueron los Juegos Evita en el año 2015, que fue el mismo año que comencé a tirar. En un principio fue por una iniciativa de mi mamá, y desde el primer momento que tire no pare más”.

Los buenos resultados en el ámbito nacional llegaron de inmediato, pero Salma tomó la decisión de abocarse al deporte cuando tuvo sus primeras competencias internacionales: “creo que el quiebre más grande que tuve fue la primera convocatoria a un Mundial, ahí es cuando mi cabeza entendió que tenía que dedicarme de lleno a esto”, asegura.

Al igual que muchos deportistas de la provincia, ante la llega de la cuarentena obligatoria en marzo del 2020, Salma decidió regresar a Chubut y se preparó para continuar con sus entrenamientos en Río Senguer: “El 2020 fue un año bastante complicado para todos, en lo personal me tuve que volver al sur para estar con mi familia, pero también tuve la suerte de poder armarme una línea de tiro en casa y entrenar lo más normal posible”.

El 2021 había comenzado con buenos resultados para la tiradora chubutense: La Federación Argentina de Tiro (FAT) incluyó a Salma en la convocatoria del seleccionado nacional que representó al país en el Mundial de Tiro en Nueva Delhi, India. El Mundial se pudo realizar en el mes de febrero y Salma tuvo una muy buena presentación; fue la tercera ocasión que la tiradora de 20 años participaba de esta competencia internacional (Río de Janeiro 2018 y Nueva Delhi 2019).

Con este excelente presente y el prometedor futuro que parece tener Salma, muchos consideran que es cuestión de tiempo para que represente en un Juego Olímpico. Pero la chubutense se lo toma con calma: “Creo que el sueño de cualquier atleta es poder representar al país en un Juego Olímpico, obviamente estamos trabajando para que eso suceda, pero también vamos paso a paso”.

Hoy en día Salma está entrenando junto a Fernanda Russo (clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio) en el CeNARD. Sucede que la situación sanitaria en Buenos Aires, no les permite seguir con su preparación en el mítico club de Tiro Federal Argentino. Ambas se preparan en la disciplina 10m Rifle de Aire y ante la suspensión en el calendario, la chubutense trabaja en mantener la motivación a la espera de la confirmación de más competencias: “Para este año el principal objetivo es poder volver a competir con normalidad y por supuesto representar al país de la mejor manera posible”.