Procesaron a la policía que ‘truchaba’ comisiones para cobrar vales de combustibles

La jueza de garantías Ivana González autorizó la apertura de investigación en contra de una mujer policía de la localidad de Gaiman que adulterando y falsificando documentación administrativa interna, se hizo de vales de combustible por un monto total que aún no pudo ser precisado en las pesquisas preliminares a cargo del fiscal general Fernando Rivarola.

Se trata del cabo primero Jimena Santander perteneciente al Área Drogas Peligrosas de la ciudad de Trelew a la que se le imputó el delito de “defraudación a la administración pública provincial en carácter de autora”. La denuncia fue realizada por las autoridades de esa Área y sucintamente refiere a la adulteración de documentación y falsificación de firmas para la obtención de vales de combustible a ser utilizados en comisiones de servicio ficticias, con el fin de ser utilizados por la misma imputada.

En una audiencia realizada este viernes por la Oficina Judicial de Rawson por el sistema de video conferencia, el fiscal general Rivarola describió el hecho investigado. Así dio detalles de un caso testigo sobre un total de 47 hechos similares por la que se la investigará durante los próximos seis meses en que dura el plazo estipulado en el Código Procesal Penal. El caso afirma que la mujer policía se hizo de 15.000 pesos en vales de combustible que fueron cargados en su vehículo particular. Para ello se aprovechó del conocimiento de las claves para la realización del trámite y las autorizaciones internas. Así el 7 de mayo de este año falsificó firmas referidas a una comisión de servicio inexistente a realizarse por efectivos de Drogas Peligrosas en Trelew, Gaiman, Dolavon y Telsen.

“La comisión nunca existió y los vales fueron usado para su provecho personal en perjuicio de la administración pública. A esta investigación se sumarán otras 46 rendiciones de combustible cuyas maniobras son análogas”, dijo Rivarola.

En la audiencia la cabo primero Santander prefirió guardar silencio. Su defensor, el abogado Martín Castro dijo que los hechos no son como los describió Rivarola aunque no se opuso a la apertura de la investigación. Prometió además que aportará pruebas y documentación en donde desliga a su cliente de los cargos por los que fue imputada.