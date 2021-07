PJ Chubut: Luque impulsa la renovación y la unidad

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, impulsa la renovación generacional en las filas del Partido Justicialista en Chubut, pero reconoce que debe ser paulatino, al remarcar que en este año electoral es necesario lograr una lista de unidad. En diálogo con Canal 9, Luque ya había anticipado su apoyo a que una mujer encabece la lista de candidatos del PJ de cara a las legislativas.

“En estas elecciones Chubut elige dos diputados y tres senadores nacionales, y está claro que es estratégico”, dijo el intendente de Comodoro Rivadavia respecto de la importancia que tendrá la conformación del Congreso para acompañar el proyecto del Gobierno Nacional.

Luque no dudó en reconocer la importancia de avanzar en la renovación del Partido Justicialista, pero fue cauto al remarcar que es necesario que sea de manera paulatina, y de ese modo dio a entender que algunos de los antiguos dirigentes aún tienen algo que ofrecer. Sin embargo, al igual que lo han expresado otros intendentes del justicialismo de Chubut, el comodorense puso en valor que resulta necesario “tener cuadros que muestren una renovación en el partido justicialista”, y que con el aporte de aquellos que tienen experiencia, se logre no solo la unidad, sino un recambio positivo.

Las declaraciones de Luque se desprende la importancia que tiene para él y sus pares intendentes de otras localidades, que se consoliden los nuevos cuadros políticos de cara a la renovación que entre otros aspectos debe no solo considerar, sino incluir de manera plena a las mujeres en la mesa de debate y el armado de las listas de candidatos.