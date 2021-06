Pedirían hasta 25 años de cárcel para los asesinos de Beryl Williams

Los fiscales de Puerto Madryn, Daniel Báez y Jorge Bugueño pidieron que el caso por el brutal asesinato de Beryl Williams vaya a juicio oral. La jueza Stella Eizmendi resolverá el viernes 25. Hay cuatro acusados por el homicidio de la mujer de 86 años cometido en diciembre de 2019. El pedido de elevación a juicio imputa delitos que prevén penas de hasta 25 años de prisión.

Los detenidos acusados de “homicidio en ocasión de robo” son Manuel Colón, Mauricio Ramírez y los hermanos Leandro y Rodrigo Ramón. “Los Ramones gozan de un lamentable prestigio vinculado al delito. Pero no a este hecho. Rodrigo no es autor ni partícipe”, dijo el abogado particular Fabián Gabalachis para pedir la absolución de su cliente. En el mismo sentido, los abogados Carlos del Mármol y Abdo Manllauix, al igual que la defensora pública Laura Martensen, también solicitaron la absolución de sus patrocinados.

Los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño, junto al abogado querellante Emilio Galende, requirieron que se eleve a juicio oral y público la acusación de “homicidio en ocasión de robo”, prevista con una pena de prisión de 10 a 25 años de cárcel. La jueza Stella Eizmendi notificará su resolución el próximo viernes 25 al mediodía.

El homicidio de Beryl Williams se cometió el 29 de diciembre, cuando un grupo de personas ingresó al domicilio de la mujer de 86 años a la que ató y amordazó, provocándole muerte por asfixia. Del lugar se llevaron dinero y joyas. Para del botín, junto con una lata donde la mujer guardaba dinero, fue hallada en la casa de uno de los detenidos. Otro de los sospechosos fue detenido en San Luis, donde se encontraba prófugo.