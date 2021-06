Papaiani cosecha adhesiones como candidata a las legislativas 2021

La posibilidad de que Florencia Papaiani encabece la lista de candidatos a senador por el PJ Chubut, generó repercusiones varias. Según trascendió, el nombre de la trelewense surgió en una mesa de diálogo del Instituto Patria, con Carlos Linares secundando la lista de senadores, y Fabián Puratich, encabezando la de diputados. Al parecer no serían pocos los dirigentes del Valle que comenzaron a madurar la idea de Papaiani cabeza de lista.

El primer guiño provino de Dante Bowen, intendente de Dolavon, quien abona la idea de que las mujeres del PJ tengan más protagonismo en las listas de candidatos a las legislativas 2021. “Yo creo que Florencia (Papaiani), expresa juventud y representa al sector femenino”, dijo Bowen en diálogo con AzM Radio Trevelin, y agregó que se trata de “una mujer que ha demostrado capacidad de militancia, también ha hecho una excelente elección Trelew, tiene proyección y me parece que tiene todo el derecho de estar” en la lista de candidatos.

En este sentido, el intendente de Dolavon insistió en que las mujeres, “deben tener un lugar preponderante”, entendiendo que no se trata de cumplir con el cupo femenino, “sería importante que las compañeras mujeres encabecen la lista, sin duda”, expresó Bowen.

Tiempo de definiciones

Esta semana el PJ Chubut profundizó el debate interno en torno al armado de la lista de candidatos para las legislativas 2021. Si bien en la mesa chica que se reunió el martes último en Comodoro Rivadavia hubo representantes de Trelew, desde la ciudad valletana advertían que era necesario protagonismo del Valle en la lista.

Días pasados, el intendente de Trelew, Adrián Maderna anticipaba la necesidad de “consolidar un proceso de unidad”. Si bien no quiso arriesgar ningún nombre como posible candidato para las legislativas afirmó que, desde la ciudad cabecera del Valle, “progresivamente tenemos que impulsar ese modelo de preponderancia que tiene la ciudad para toda la provincia, en términos productivos y de desarrollo”, en clara alusión al rol protagónico que se pretende para esta zona de la provincia.

En las próximas horas habrá nuevas reuniones en el seno del PJ Chubut con el objetivo de avanzar en la conformación de una lista que contenga a todos los sectores, y no se descarta que más un dirigente deponga sus aspiraciones para lograr la unidad.

Desde los despachos de Buenos Aires, insisten en que una la interna solo debilitaría al partido, y por ello consideran necesario que se alcancen los acuerdos para presentar una lista de unidad, y con figuras que puedan traccionar votos.