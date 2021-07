Ocho provincias aún tienen una ocupación de terapia intensiva superior al 80%

En el país, la curva de nuevos contagios diarios detectados de COVID-19 se mantiene amesetada en una cifra alta, aun así, en ocho provincias la ocupación de camas de terapia intensiva es superior al 80%. Más aún, en una de ellas, en Neuquén, ya no hay capacidad para internar nuevos pacientes. Su sistema sanitario, tanto público como privado está saturado al 100%. En el distrito gobernado por Omar Gutiérrez, la situación es desesperante.

A través de un comunicado, el Comité de Emergencia advirtió que al menos 26 personas tuvieron que ser internadas en servicios de guardia, algunas con asistencia respiratoria mecánica (ARM).

En esa provincia la situación no es nueva, en octubre de 2020, durante la primera ola la ocupación de plazas UTI osciló entre el 98% y el 100%, y los médicos ya debían decidir quién recibía atención y quién no, igual que ahora.

El propio mandatario reconoció que la provincia atraviesa “uno de los momentos más difíciles de la pandemia” y precisó que “80 de cada 100 neuquinos y neuquinas que se contagian son de la cepa Manaos”.

Camas UTI, provincia por provincia

En los últimos cuatro días los casos registrados no bajaron de los 20 mil. El martes fueron 21.387. Los días siguientes fueron de 27.319 casos, 24.463 y 24.023 el viernes pasado. Esta situación es la responsable de que un tercio del sistema sanitario del país esté estresado.

A Neuquén le sigue la provincia de Santa Fe, con un 94% de saturación en las camas de alta complejidad. En tercer lugar, se ubica Corrientes, con el 92%; y Río Negro en el cuarto lugar con el 90%.

Hace dos semanas, según el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Carla Vizzotti, la ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva en la provincia gobernada por Omar Perotti, era del 97%.

Dicho esto, hay que precisar que, según el Ministerio de Salud de esa provincia, en la ciudad de Santa Fe la ocupación de camas de cuidados intensivos es récord, llegó al 100%. En Rosario la ocupación de camas UTI tanto públicas como privadas es del 84%; en Venado Tuerto, 89%; en Rafaela, 87%; y en la ciudad de Reconquista, 97%.

La situación de Corrientes es curiosa. Por un lado, la dirección de prensa del gobierno del radical Gustavo Adolfo Valdés confirma las cifras de ocupación de las UTIs de los efectores de salud de esa provincia informada de manera oficial por el Ministerio de Salud de la Nación.

Pero por el otro informa que solo el 20% de ellas están ocupadas por pacientes con coronavirus, una cifra, solo superada por Santa Cruz con el 17%.

“En Corrientes, la ocupación de camas de terapia intensiva por Covid-19 es menor al 20 por ciento de la capacidad disponible, ya que en la provincia se centralizó la atención de pacientes infectados con coronavirus en el Hospital de Campaña Escuela Hogar. Esta institución dispone de 300 camas de terapia intensiva con respiradores”, asegura el comunicado oficial que también aclara: “Los informes (de Salud de la Nación) son certeros y corresponden también a Corrientes, pero se trata de la ocupación de camas de terapia no Covid-19”.

A pesar de la aclaración, los partes del ministerio a cargo de Vizzotti a los que accedió Infobae, no discrimina entre pacientes COVID y no COVID, solo menciona la ocupación total de plazas UTI.

Hay otras cuatro provincias que aún siguen con su sistema de salud comprometido. Salta (86%), San Juan (85%), Catamarca (80%) y Tucumán (80%).

Entre Ríos, Córdoba y Mendoza presentaban al día de ayer una ocupación de camas de cuidados intensivas del 79%. En La Rioja, CABA, San Luis, Jujuy, Chubut y La Pampa, la situación se mantenía estabilizada en las últimas dos semanas, las UTIs presentaban una demanda que osciló entre el 77% y el 71%.

AMBA, Buenos Aires y CABA

Según el Ministerio de Salud de la Nación la ocupación actual camas UTI en todo el país promedia el 71,6%, con un total de 6.998 pacientes internados. En el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), la demanda de las plazas de cuidados intensivos es del 70,3%. Si se toma sólo la Ciudad de Buenos Aires, la totalidad de las camas de terapia ocupadas es del 75%.

Y si se mide la totalidad de la provincia de Buenos Aires la cifra se mantiene estable en los últimos 10 días, el 64%. Esta situación derivó en que en la primera quincena de junio se contabilizaran 1.309 traslados de pacientes graves a hospitales públicos y privados de otros municipios. De ese total, según el Ministerio de Salud a cargo de Daniel Gollan, 600 fueron por COVID-19; 44 padecían enfermedades respiratorias agudas bajas y el resto sufría otras complejidades. En abril pasado, las derivaciones habían marcado el récord de 1.940 derivaciones.

En el reporte oficial al que accedió Infobae y que es elaborado diariamente por la cartera a cargo de Vizzotti, se hizo hincapié en que, al día de ayer, las provincias “con mayor porcentaje ocupacional de camas de cuidados intensivos (UCI) son: “Neuquén, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Salta, San Juan, Tucumán y Catamarca”.

Salvo en Neuquén, donde tanto el efector privado como público están al 100% de su capacidad de camas UTI; y en Corrientes dónde los hospitales tienen sus camas al 93,0% y los sanatorios y clínicas al 88,0%; en las otras seis jurisdicciones sanitarias, el porcentaje de internación de pacientes tanto COVID como no COVID, es mayor en el sector privado que en el público.

Entre esas provincias destaca Río Negro. Allí las UTIs del sector público están ocupadas en un 75,0% y las privadas en un 96,1%. Esta situación se da por la gran concentración de trabajadores privados que desempeñan sus tareas en esa provincia, por ejemplo, en el sector petrolero, es decir que tienen una obra social o una prepaga y, por lo tanto, al primer lugar que concurren es a su clínica o sanatorio de cabecera. (Fuente: Infobae)