Madryn: Piden a los inscriptos para vacunarse que cumplan con la citación

La jefa del Vacunatorio del Hospital, Natalia Bazán, y la titular de Enfermería del Área Programática Norte (APN), Isabel Fuenzalida, se refirieron a la ampliación horaria del programa de vacunación local.

En diálogo con la prensa, explicaron que el primer turno será a partir de las 8 de la mañana y la última citación (telefónica) a las 19 horas; será una jornada continua, mientras que el miércoles de 8 a 14 horas «se iniciará la demanda de personas a partir de los 55 años con y sin factores de riesgos, inscriptos en el (programa) Vacunate».

Más de 1.000 personas por día

«Seguimos citando entre 80 y 100 personas, que es lo que nos permite el espacio del Gimnasio, y aumentamos la cantidad de turnos, por lo que de ahí surge el incremento de personas», apuntó Fuenzalida, agregando que «si la gente responde de manera responsable y confirma que va a venir al turno y realmente viene, calculamos entre 1.000 y 1.100 personas vacunadas diarias en el Gimnasio Municipal».

«Butacas vacías»

«Hay muchas sillas vacías y nos decepciona bastante ya que hay muchas críticas de quienes dicen que no son citados, y muchos sí lo son pero no acuden», reflexionó la titular de Enfermería del APN», advirtiendo que «si el turno no se puede cumplir, se puede reprogramar; de 80 personas citadas, hay entre 15 y 20 butacas vacías, lo cual para nosotros es mucho, y si bien de todas maneras vamos a estar, cuando cerramos la jornada y hacemos la cuenta, vemos que no estamos alcanzando el número esperado».

Aguardan más vacunas

Las vacunas que más se están aplicando «son las de AstraZeneca en su componente 1, mientras que su componente 2 está demorado; y todavía no tenemos información sobre si enviarán nuevamente la Sinopharm para la primera dosis», apuntó Fuernzalida, sumando a ello que «ahora estamos aplicando segunda dosis» de dicha vacuna.

En el caso de la Sinopharm, «para quienes recibieron la primera aplicación en marzo o abril, ya pueden acercarse sin turno, de 8 a 17 horas, para aplicarse la segunda», señaló Bazán.