Lucas Necul descansa en casa y analiza su futuro fuera de Arsenal

El futbolista madrynense Lucas Necul, se encuentra en la ciudad de Puerto Madryn, vacacionando junto a su familia y analizando su futuro futbolístico.

El joven, decidió no renovar su contrato con Arsenal de Sarandí, club dueño de su pase, vinculo que se vence el 30 de junio y fechas tras la cual, el mediocampista y su representante podrán negociar con una nueva institución. Mientras evalúa las ofertas, ¨Luquitas¨ visitó al primer club que representó, Comercio.

Decidió no renovar en “el Arse”

Lucas Necul tendrá en los próximos días, el cierre de su etapa como futbolista de Arsenal de Sarandí, cuando el 30 de junio se dé por vencido su contrato con la institución del ¨viaducto¨ y de esa forma, quedando libre para negociar con el equipo interesado en contar con sus servicios.

Mientras de tal negociación de encargan quienes lo representan, el joven futbolista se encuentra vacacionando en Puerto Madryn, visitando a su familia y amigos; como así también al primer club donde dio sus primeros pases, el Club Comercio.

Ubicado entre el barrio COVIMAR y Comercio I, la institución cuenta con dos canchas de césped natural que, en la normalidad, anterior al presente de contexto de pandemia, albergaban a gran cantidad de niños de diversas categorías. Como esos niños, hace unos 14 años, llegaba Lucas Necul.

Consultado por su presente, Lucas comentó que “estoy acá en Madryn descansando, desde hace unas semanas. Tranquilo”, valorando sobre su visita al club que “estoy volviendo a donde siempre estuve, visitando Comercio que me trae tantas anécdotas y recuerdos de cuando era chico. Son muy lindos recuerdos”.

Sobre su salida de Arsenal, el mediocampista contó que “tuve un momento para pensar si renovar o no. Fue una decisión muy dura. Decidí no renovar con el club y desde ahí tuve tres meses de inactividad, sin jugar, apartado del plantel”

En sus palabras, se puede leer que la pasó mal en esa situación: “pasó lo feo”, dijo, pero con optimismo indicó que “me queda un mes más de contrato (hasta el 30 de junio). Y después veremos para donde iremos”.

Necul, no deja de ser agradecido y valorando lo vivido en la institución del ´viaducto´, aseguró que “la decisión me costó porque ahí me crié, me dieron de comer. Conocí gente maravillosa. Estoy agradecido a ellos”, destacando a la vez que “me dieron la oportunidad de debutar en Primera, cumplí uno de mis sueños. Fui tenido en cuenta para la Selección y obviamente doy las gracias”.

“Pero tengo que cerrar esta etapa, debía tomar esta decisión”, confesó.

Las consecuencias de la decisión tomada, fueron duras para el joven que, incluso, pensó en abandonar el futbol: “la verdad que cuando lo decidí, no pensé que iba a ser tan para abajo, el segundo mes no tenía ganas de entrenar, estaba desmotivado. Hasta me dieron ganas de dejar el fútbol, no tenía motivación. Hasta hace una semana no quería entrenar”, aseguró, pero destacó que “gracias a Dios tuve la contención de mis amigos y familia, seres queridos y cercanos”.

Cerrando la página, pensando en una nueva historia

Lucas Necul sabe que en algunos días deberá regresar a Buenos Aires, para iniciar la pretemporada con Arsenal y a espera que finalice su contrato para luego quedar libre y concretar un nuevo paso en su futuro. Consultado por qué es lo que desea en su carrera, comentó que “mi idea es esperar la mejor propuesta. Que me sea lo mejor para mí, esperar al club que quiera verme, tendrá lo mejor de mí. Buscando explotarlo y seguir ganando experiencia”.

Necul reconoce que “estas cosas sirven de experiencia. En el día de mañana, ya estoy preparado para todo. Ya estoy preparado para una decisión como esta. Estoy fuerte de cabeza, seguiré adelante. Estoy listo para dar lo mejor de mí. Así será”.

A la vez, soñó que “ojalá algún día pueda volver a la Selección”, pero fue claro al decir que “quiero estar en un club, pelear campeonatos, ganar un título, jugar Copas Internacionales… quiero ser más competitivo personalmente”.

Acompañado por su familia, como siempre

Lucas, es uno de los hermanos mayores de una familia muy unida, compañera, teniendo incluso hermanos que juegan en Arsenal también, como así también los más pequeños siguen sus pasos jugando en el Club Comercio.

Sobre el acompañamiento de sus padres y hermanos, Lucas aseguró que “la familia es sagrada. Siempre están, cuando este bien o mal, cuando salen las cosas o no. Ellos siempre están, siempre lo hacen saber. Ellos siempre estarán conmigo”.

Recordando sus inicios

Charlando con uno de los profesores de futbol del Club Comercio, Lucas recordaba sus primeros pasos en la institución. “Estaba recordando junto a Diego (Walser), que no me acordaba quien había llamado a mi casa. Cuando era chico, jugaba todo el día a la pelota con mis amigos acá en el barrio. Pero llegaba un momento en la tarde en la que tenía que hacer la tarea y quería salir a jugar y jugaba una hora solo, porque mis amigos se venían a jugar al Club”.

“Mi mama no me dejaba venir porque yo era muy chico”, continuó su relato, diciendo a la vez que “entonces un día me escapé, porque le preguntaba a mi mama y me decía que no. Así que un día me vine con mis amigos al Club. El entrenamiento era a las 18. Llegué a mi casa a las 20 horas. Me buscaba por todo el barrio mi mamá. Me retó (risas)”, comentó.

“Ese día estábamos cenando, me acuerdo que llamó a mi casa Julio Sánchez para decirles a mis papas que querían que me sumara porque había entrenado bien. Tendría unos 7 u 8 años”, sumó, acordándose de cómo se dio su llegada al Club Comercio.

Esa actitud de volver a donde creció, a donde dio sus primeros pasos, volver al barrio y a esos amigos, marca su humildad: “jugaba en el barrio, con mis amigos, eran momentos muy lindos que uno no se olvida. En Comercio fueron mis comienzos, es un club muy humilde, con las canchas que están ideales. Acá me vió JJ Moreno y me sumó y me ayudó a formarme mejor”.

“Estos clubes fueron mis inicios y estoy muy agradecido a ellos”, valoró y finalizó Lucas Necul, uno de los futbolistas madrynenses que buscará continuar escribiendo su futuro en el futbol y llevando como tantos otros, el nombre de Puerto Madryn a lo más alto.