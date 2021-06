Llegó “Kun” Agüero y la Selección está completa

De cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022, la Selección Argentina de futbol continua entrenándose en el PREDIO de AFA, ahora de manera completa ya que arribó este martes, Sergio “Kun” Agüero.

El futbolista, es el último de los citados en llegar, y lo hace tras jugar la Final de Champions League con su ahora ex club, Manchester City y luego de firmar su incorporación al Barcelona de España.

Plantel completo con Agüero

La Selección Argentina ya está entrenándose de manera completa en el Predio de AFA en Ezeiza, ya que este martes en la mañana arribó al país Sergio “Kun” Agüero, tras firmar su vínculo con su nuevo club, el Barcelona de España.

De esta forma, tras acordar su llegada a la intuición “Blaugrana”, se entrena y concentra con sus compañeros, alistándose para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 del próximo jueves 3 y martes 8.

Vale destacar que Agüero fue el último en incorporarse ya que, tras haber perdido el sábado pasado la final de la Champions League con Manchester City, se trasladó a Barcelona y firmó su contrato con el club catalán por los próximos dos años.

El futbolista, dialogó algunos minutos con la prensa, y consultado acerca de la realización de la Copa América y sus cambios de escenario por la situación sanitaria, indicó que “estoy enterado de la situación, es una decisión que la tomó Colombia primero y luego Argentina. No la estamos pasando bien acá, es una decisión de la CONMEBOL muy correcta”, agregando que “si Brasil está tan complicado, no se puede jugar».

En cuanto a su opinión como futbolista, aseguró que “es muy difícil la opinión. Nosotros como jugadores queremos jugar, el tema es buscar un buen lugar dónde jugar. No hay tiempo, ahora. Teníamos como un año para decidir dónde se podía jugar, y bueno, ese tiempo se perdió”.

“Hoy acá hay muchos contagios, Nosotros mismos tenemos que cuidarnos. No sabes en qué momento te podes contagiar”, contó, sumando a la vez que “yo ya lo tuve, yo la pase bastante complicado, y eso que soy jugador. La pasé bastante mal”.

Por último, sobre su llegada al Barcelona y la posibilidad de jugar junto a su amigo Lionel Messi, indicó que “estoy muy contento, es un nuevo desafío para mí y espero poder disfrutarlo. Siempre habló con Messi, pero lo que nos decimos es un secreto”, comentó, agregando que “primero tiene que arreglar él a ver qué va a hacer, ¿yo cómo voy a insistir? No, él es grande. Tendrá que decidir qué quiere hacer, lo estará viendo su representante con el club. Obviamente, ahora que yo estoy ahí, me gustaría que esté”, finalizó.

Se jugará en Santiago del Estero

Días atrás, la Federación de Fútbol de Chile (ANFP) solicitó, que el encuentro de Eliminatorias con Argentina del jueves se juegue en Buenos Aires. Finalmente, el pedido no prosperó y no se cambiará de sede.

El reclamo de la ANFP ante la FIFA se apoyaba en el artículo 21 del Reglamento de la Copa del Mundo, que indica que «el estadio no podrá estar situado a más de 150 km de aeropuerto internacional más cercano, y dicho trayecto por carretera no deberá exceder las dos horas de duración».

«El aeropuerto deberá estar habilitado para el aterrizaje de vuelos chárter en caso de que la federación visitante opte por este medio de transporte para su delegación», agrega el escrito.

Sin embargo, el pedido no prosperó ya que Santiago del Estero cuenta con el Aeropuerto Internacional de Termas de Río Hondo, cercano al estadio Madre de Ciudades.

De esta manera, el cruce entre la Albiceleste y la Roja se disputará el próximo jueves 3 en Santiago del Estero a partir de las 21.