Lammens anunció un Polideportivo para Puerto Madryn

Como corolario de su visita a Puerto Madryn, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, confirmó que se construirá un Polideportivo en la zona sudoeste de la ciudad. El anuncio se hizo en la sede del Puerto Madryn Rugby Club, donde Lammens se reunió con dirigentes de los clubes madrynenses que fueron beneficiados con el Programa “Clubes en Obra”.

Junto al intendente Gustavo Sastre, el vicegobernador Ricardo Sastre, y el vicejefe de asesores de Presidencia, Julián Leunda, entre otros, el ministro Lammens dialogó con los dirigentes de las instituciones deportivas que recibieron el beneficio del Programa “Clubes en obra”; y aquellos que próximamente recibirán el aporte que consiste en dinero para la inversión en infraestructura.

Entidades beneficiadas

Del encuentro con autoridades nacionales participaron, Juan José Moreno del Club que lleva su nombre, Carlos Eliceche de Guillermo Brown, Miguel Gómez de Alianza Fontana Oeste, Valeria Munuera del Puerto Madryn Tenis Club, Víctor Lomoro del Puerto Madryn RC, Ricardo Sales de Ferrocarril Patagónico, Fernando Terraza del Club Náutico Atlántico Sud y Valentín Zomoza del Automoto Club, entre otros.

Al término de la reunión, Lammens anunció el acompañamiento al proyecto presentado por el intendente Gustavo Sastre para la construcción de un Polideportivo. En cuanto a la importancia de este nuevo espacio, el ministro sostuvo que no solo resulta importante para la práctica deportiva. “Hoy visitamos un vacunatorio que funciona en un polideportivo. La infraestructura pública es usada para muchas más cosas. Hoy me contó el Intendente sobre el crecimiento de demográfico que tuvo Puerto Madryn. Además, la Patagonia tiene diferentes situaciones, distintas al resto del país, que los proteja de las inclemencias del tiempo”.

En ese contexto el funcionario nacional comentó que Sastre, “me presentó el proyecto, por supuesto que van a contar con el apoyo nuestro. Quedamos en que van a comenzar a trabajar los equipos a partir de mañana mismo y ver cómo vamos a hacer para financiar esa obra”.

Consultado acerca de cómo observa la realidad deportiva madrynesne, Lammens aseguró que “se nota que esta ciudad ha sido gobernada por gente del deporte. Cuando uno pasea por la ciudad y ve la relación que hay entre los clubes y el Intendente, como interactúan y como trabajan, uno ve que en Puerto Madryn el deporte es una política de Estado. No es casualidad, que haya playones deportivos, que tengan desarrollo deportivo futbolístico importante, que se hayan hecho los eventos que se hicieron en el verano. Es una ciudad que ve constantemente el deporte”.

En ese sentido resaltó que existe “cantidad de infraestructura que se tiene desde lo futbolístico. Me parece que hay que aprovechar para que equipos vengan a hacer pretemporada a Puerto Madryn, a jugar partidos. Es claramente una ciudad que en eso puede ser protagonista y que en la Patagonia eso es más que importante”.

Chubut en los JJOO

Por último, consultado respecto de las posibilidades que tiene Chubut de contar con cinco representantes en los Juegos Olímpicos, el Ministro de Deportes aseguró que “la importancia es para Chubut si llega a tener esos 5 deportistas y para toda la Argentina, porque en los Juegos Olímpicos hacen que a quienes les gusta el deporte, como a los que no, pongan la atención en esa competencia”.

Sobre la realización de los Juegos, dijo que, “se harán, lo vamos siguiendo con nuestro Embajador en Japón. Tenemos una buena perspectiva. En estos momentos los deportistas olímpicos se están vacunando”.

“En los próximos días haremos un reconocimiento a los deportistas que será histórico. Desde hace muchos años los deportistas se han sustentado de manera personal, y tenemos una deuda con esos deportistas. Es tiempo de darles un reconocimiento importante”, adelantó Lammens.