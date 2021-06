La UCR y el PRO debaten el primer lugar en las listas

Juntos por el Cambio busca consolidarse como oposición en Chubut, y por ello estarían dispuestos a sumar a otras fuerzas políticas a la coalición. Sin embargo, para lograr “una propuesta más competitiva”, como expresan los dirigentes del PRO y la UCR, necesitan lograr una lista de unidad, y es ahí donde se traban las negociaciones. Todo indica que Gustavo Menna (UCR) y Ana Clara Romero (PRO), liderarían las candidaturas de cara a las legislativas 2021, pero todavía no está cerrado el acuerdo. Nadie quiere el segundo lugar en las listas, pero si quieren evitar las PASO, tendrán que lograr “humo blanco”.

Protagonismo

Este jueves, Jaqueline Caminoa presidenta de la UCR Chubut, no descartó ser candidata a las legislativas 2021, y expresó que, en caso de serlo, no presidiría el espacio político a nivel provincial, y viceversa. “Hoy estoy en el partido y las dos cosas no voy a hacer, o una cosa o la otra”, dijo.

Caminoa interpreta que el partido radical “tiene que recuperar protagonismo dentro del frente y es necesario que se construya la alianza; eso es algo que ya no se está discutiendo, de hecho, esto en Buenos Aires está pasando” afirmó.

El PRO también quiere protagonismo en el armado de las listas. Esta semana la concejal comodorense, Ana Clara Romero, habló del rol de su partido dentro de la coalición, y en este sentido expresó que es necesario ofrecer una propuesta competitiva al electorado si se quiere ganar, pero advirtió que una lista de unidad requiere de un reparto equitativo de las candidaturas.

Si bien, Romero aseguró que todavía se está dialogando para lograr consenso y presentar una lista de unidad, sostuvo que el PRO espera liderar una de las categorías que están en pugna, mientras que la otra estaría liderada por la UCR.