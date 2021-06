“La Banda” recibe al “Lobo” jujeño

Este jueves, por la 12° Fecha de la Primera Nacional, Guillermo Brown recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El partido, será desde las 15 horas en el Estadio “Raúl Conti” y con el arbitraje de Ramiro López.

Brown anfitrión de Gimnasia de Jujuy

Con al menos dos variantes con respecto al once inicial que la pasada semana cayó ante Tristán Suarez, Guillermo Brown recibirá este jueves a su par de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la 12° Fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El cotejo, se disputará desde las 15 horas en el Estadio “Raúl Conti”, contando con el arbitraje de Ramiro López.

Tal como fue dicho, el conjunto browniano sufrirá variantes comparando a la formación anterior, teniendo en cuenta que por expulsión no estará Tobías Albarracín, ni tampoco estará a disposición el capitán del equipo, Guillermo Ferracuti.

El DT browniano Nicolás Vazzoler no confirmó oficialmente el once inicial. Trabajaron este miércoles en la tarde y en el verde césped del Estadio para pulir detalles de cara al expectante encuentro ante los jujeños.

Los futbolistas convocados al cotejo de este jueves, son Franco Agüero, Matías Ahumada Acuña, Brian Aquino, Tomás Assenato, Elvis Bahamonde, Oscar Belinetz, Sebastián Benega, Alejo Blanco, Elian Coronas, Luciano Guarracino, Samuel Hernández, Nicolás Herranz, Axel Juárez, Sebastián Medina, Bruno Paladini, Lautaro Parisi, Matías Ruiz Díaz, Franco Sivetti, Mauricio Vera y José Villegas.

Vale destacar que los brownianos, llegan a este encuentro con una caída en sus espaldas, tras ceder el pasado miércoles frente a Tristán Suarez; en tanto que el equipo “Lobo” liderado por el querido ex DT de “La Banda”, “Cacho” Sialle, ganó por la mínima diferencia y en condición de local ante Atlético de Rafaela.

Mientras Brown está anteúltimo en la tabla de posiciones con 8 unidades, en tanto que Gimnasia está posicionado 4° con 17 puntos.

Futbol – Primera Nacional

Fecha 12 – Zona B – Programación

Jueves 17 de Junio

14.00 San Telmo – Güemes (S.E.)

Árbitro: Sebastián Zunino

14.00 Villa Dálmine – Dep. Morón

Árbitro: Juan Pafundi

15.00 Santamarina de Tandil – All Boys, en estadio Municipal de Tandil

Árbitro: Andrés Gariano

15.00 Brown de Adrogué – Tristán Suárez

Árbitro: Luis Lobo Medina

15.00 Guillemo Brown de Puerto Madryn -Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Árbitro: Ramiro López

15.00 Atlético de Rafaela – Instituto

Árbitro: Mariano González

15.10 Independiente Rivadavia (Mza.) – Barracas Central (TV)

Árbitro: Pablo Giménez

15.30 Def. de Belgrano – Almagro

Árbitro: Rodrigo Rivero

15.30 San Martín de San Juan – Ferro Carril Oeste

Árbitro: Nazareno Arasa