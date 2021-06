Jubilados de Chubut: «No podemos cobrar en cuotas»

Decenas de jubilados volvieron a protagonizar una nutrida convocatoria en las inmediaciones de la sede del Instituto de Seguridad y Social y Seguros (ISSyS), en Rawson.

En diálogo con AzM Radio, una de las participantes de la manifestación advirtió que «no cobramos abril ni mayo, a pesar de que Prior dice que cobramos ‘todos los meses’, eso es mentira, hay atrasos todos los meses y no es posible que los jubilados tengamos que venir acá a protestar para que nos paguen y para que recompongan nuestros haberes, es imposible que un pasivo viva con $30.000», mientras que otra jubilada de la administración provincial apuntó que «acaban de aprobar un préstamo para pagarle a los judiciales, pero de los jubilados nadie se ocupa».

«No podemos cobrar en cuotas»

En el mismo sentido, se preguntó «cómo hacemos para que nos escuchen, porque están arreglando con los activos, ya les han hecho pagos por los cuales podrían tener aportes para poder resolver nuestra situación, y sin embargo, seguimos sin respuesta» y recordó que «se habló de un posible pago en cuotas para tercer y cuarto rango, y nosotros decimos que cuotas no y rangos tampoco; los jubilados ya no podemos cobrar en cuotas, ninguna ley lo dice y no sabemos a quién se le puede ocurrir».

La «ruta del dinero»

A su vez, la trabajadora pasiva advirtió: «Estamos siguiendo ‘la ruta del dinero de los jubilados’ y la ‘ruta de los corruptos’, ya que en medio de todo ese dinero, acá hay una corrupción de años de vaciamiento de la caja previsional; hoy es ‘rojo furioso’ por eso».

Aportes y presuntos «desvíos»

Los fondos «salen del Instituto y van al Ministerio de Economía, desde el cual se desvían; se demostró hace poco en Esquel cuando le pidieron al Intendente que explique si él hacía los aportes para que después los empleados activos municipales los hicieran, y según nos decían jubilados de esa localidad, él explicaba que los aportes se hacen directamente desde el Ministerio de Economía; antes de enviarles los fondos coparticipables les retiran los aportes que corresponderían a las jubilaciones», apuntó la participante de la movilización.