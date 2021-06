Innocenti no se va

Ante los rumores sobre el alejamiento como subsecretario de Hacienda de la municipalidad de Rawson, Carlos Innocenti, le confirmó a su entorno que no piensa renunciar hasta tanto el intendente Damián Biss no disponga lo contrario. Este caso se suma al de la concejal Iris Otero, dos referentes del PRO por los cuales habría una reunión esta semana entre el presidente del PRO, «Nacho» Torres y el intendente Biss. La relación del PRO y la UCR no estaría pasando su mejor momento en la capital provincial.