Inicio de trabajos para el césped sintético del Club Caleta Córdova

Las autoridades del Ente Autárquico Comodoro Deportes realizaron una recorrida por avances de obras en zona norte, en este caso el inicio de los trabajos para la colocación del césped sintético en el Club Caleta Córdova.

Dirigentes y colaboradores se mostraron muy entusiasmados con el comienzo del movimiento de suelo, proyectando lo que será el nuevo campo de juego.

El césped sintético, un sueño que va haciéndose real

Comenzaron en el Club Caleta Córdova los trabajos de movimiento de suelo para lo que será la base del césped sintético a futuro, el cual se pretende tener instalado para octubre o noviembre.

La obra no solo incluye la colocación del césped, sino también una reestructuración perimetral y nuevos bancos de suplentes, además de mayor espacio en las adyacencias de la entidad.

El Club Caleta Córdova contó con la visita del presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, junto al Director General de Deportes Municipal Martín Gurisich, y el Director de Obras de Comodoro Deportes, Fernando Villegas, quienes fueron recibidos por dirigentes y colaboradores del club de zona norte.

«Hoy salimos a recorrer lo que será la futura cancha de césped sintético del Club Caleta Córdova. Estamos en el movimiento de suelo, a fin de poder preparar el terreno para lo que será el arribo del césped sintético. Una superficie que vamos a elevar casi un metro, pero no es solo eso. Se planteó la reestructuración de cercos, la construcción de los futuros bancos de suplentes, un canal evacuador para el cerro aledaño. Todo esto para el cuidado del césped sintético que instalaremos allí», sostuvo Fernando Villegas, Director de Obras de Comodoro Deportes.

«En septiembre debería llegar el césped. Todo movimiento de suelo dependerá del estado climático. La instalación del césped tiene ciertas características que hay que tener en cuenta, así que la idea es poder llegar a octubre o noviembre con el césped sintético instalado, y empezar a trabajar en las otras obras anexas que trae instalar ese césped. La idea es llegar para esa fecha, pero dependeremos mucho del clima», añadió Villegas.

En tanto, Fernando Sicard, DT de Caleta Córdova y colaborador de la institución, comentó: «Estamos muy contentos por estar viviendo este presente. Nos toca como colaboradores, dirigentes, estar en esta etapa en un club que tiene una historia muy grande. Esto es un anhelo de personas que estuvieron acá mucho antes que nosotros. Es una alegría para todos, los que estuvieron, los que están y los que van a venir, que serán quienes disfrutarán de lo que hoy se está sembrando», comentó Fernando Sicard, DT y colaborador de la institución de Caleta Córdova.

«Los trabajos se iniciaron el martes. Se está aprovechando dos cosas, hacer el movimiento de suelo y también ganar un poco de espacio al cerro de atrás. No solo somos nosotros, está Elsita Monzón, Miguel, Martín Décima, que fueron muy importantes en esta concreción. Personas que han estado muy involucradas en el compromiso, el día a día. Estamos soñando, despiertos. Con todo lo que podremos disfrutar. Iniciar esta nueva etapa deportiva, en todos los aspectos, sobre todo para los más chicos, que desarrollarán toda su educación deportiva en este nuevo suelo, y nosotros que estamos ahí en el medio, disfrutar lo que nos queda», agregó Sicard.