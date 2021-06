Hoy juega la Selección

Desde las 21 horas y por la 2° Fecha del Grupo de la Copa América, la Selección Argentina disputará su encuentro ante su par de Uruguay.

El partido, será dirigido por el árbitro local Wilton Sampaio. En cuanto al equipo, el DT argentino Lionel Scaloni, plantea la realización de cinco variantes.

Argentina quiere sumar de a tres ante los charrúas

En el cierre de la 2° Fecha del Grupo A, la Selección Argentina jugará esta noche a las 21 horas ante su par de Uruguay, en Estadio Mané Garrincha de Brasilia y con el arbitraje de Wilton Sampaio.

Para este encuentro, el DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni, planifica la realización de cuatro variantes con respecto al once inicial que jugó por la 1° programación ante Chile el pasado lunes.

En la defensa, la duda está entre Gonzalo Montiel y su continuidad o el ingreso en su lugar de Nahuel Molina en el lateral derecho; mientras que “Cuti” Romero ingresaría por Lucas Martínez Quarta. En el mediocampo, se daría la salida de Leandro Paredes, apostando a un “cinco” de quite y marca, con lo que podría ser la presencia de Guido Rodríguez, en tanto que en el ataque, se espera por la evolución favorable de su molestia por parte de Nicolás González, que de no llegar optimo, sería reemplazado por Ángel Correa.

Enfrente, estará el Uruguay que comanda “El Maestro” , Óscar Tabarez y que hará su debito en la presente Edición de la Copa América, ya que en la 1° Fecha estuvo Libre.

De esta forma, los probables once argentinos serian Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Correa.

En tanto, entre los elegidos por Tabarez, estarían Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez y Diego Godín; Giovanni González, Lucas Toreara, Rodrigo Bentancur y Matías Viña; Nicolás De la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani.

El cotejo será dirigido por Wilton Sampaio, de Brasil, jugándose en el Estadio Mané Garrincha, de Brasilia desde las 21 horas.

Contará con televisación de TyC Sports, TV Pública y DirecTV Sports.